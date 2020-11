Ritchie De Laet en Pieter Gerkens verrassen terminaal zieke Antwerp-fan

Een hartverwarmende verrassing. Werner is terminaal ziek en kan door corona geen matchen van zijn lievelingsclub Antwerp bijwonen. Maar dan brengen Maarten en Dorothee van Qmusic den Antwerp toch gewoon bij hem? Deze ochtend stonden spelers Ritchie De Laet en Pieter Gerkens plots aan de deur van de grote Antwerp-supporter. En of het deugd deed. Werner had nog één belangrijke boodschap. “Mensen, geef bloed alsjeblieft. Het is zo belangrijk, want er is veel te weinig.”