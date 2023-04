Riemer en De Roeck niet te spreken over mogelijk herspelen Charleroi-Mechelen: “Dan moet je niet langer zagen als hooligans het veld betreden”

Brian Riemer en Jonas De Roeck deelden na hun gelijkspel dan ook de mening dat de (voorlopige) beslissing om die match te herspelen een schande is. “Als die match herspeeld wordt, hoop ik dat ze niet langer zagen als hooligans dingen op veld gooien en het veld invaden”, begon Riemer streng. “'Doe wat je wil’, is dan het signaal dat ze uitsturen. Gewoon omdat ze waren vergeten een agent te bellen, of wat was het? Dit is niet acceptabel. Ik zeg dit als Anderlecht-trainer, maar ook in het algemene belang van de competitie. Dit zou een ramp zijn voor het Belgische voetbal.”