Retrocommissies, horloges en valse facturen: wat wordt Mogi Bayat ten laste gelegd?

Presentato­ren Gouden Schoen-ga­la: “Neen, wij oefenen teksten niet in bed”

Het belooft de spannendste editie van De Gouden Schoen in jaren te worden. Niet in het minst voor Lies Vandenberghe en Maarten Breckx, die voor het eerst samen het gala op VTM presenteren. “Nee, wij oefenen onze teksten niet in bed”, verklapt Lies aan reporter Desna. Een Showbits achter de schermen, over de geretoucheerde galajurk, de nieuwe naam van de baby en alle noodscenario’s als één van de favorieten positief test op corona.

12 januari