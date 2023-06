Relletje rond Frimpong en trainers van Ajax en PSV die vooral de kranten halen: Nederland begint als gastheer vol twijfels aan Final Four Nations League

Na de afgang tegen Frankrijk gaat Nederland in de Final Four van de Nations League op zoek naar eerherstel. Kroatië is woensdag in De Kuip de eerste horde van ‘een Oranje in een identiteitscrisis’. En leeft dat lucratieve minitoernooi een beetje bij onze noorderburen? Mwa .

Grote kans dat het u is ontgaan, maar Nederland is gastheer van de Final Four. Speelsteden zijn Rotterdam en Enschede, waar donderdag Italië-Spanje plaatsvindt. Maar eerst het thuisland tegen de Kroaten. Bondscoach Ronald Koeman doet er bij Oranje alles aan om een toernooigevoel te creëren.

Weggeveegd door Frankrijk

De opvolger van Louis van Gaal heeft een prestatie nodig. Vol bravoure kondigde hij bij zijn aanstelling de terugkeer van de ‘Hollandse School’ aan. Niet langer 5-3-2, maar 4-3-3 dus. Alleen viel dat enorm tegen. In zijn eerste match, in Parijs tegen Frankrijk, werd Oranje van de mat geveegd. 4-0. “Ik ben geschrokken”, gaf Koeman aan. En dan had bedorven kip kerrie de voorbereiding al ontsierd. De 3-0-zege tegen Gibraltar enkele dagen later kon de scepsis niet wegnemen. “Het was een kloteweek”, aldus Koeman.

De Nederlandse media waren het met hun bondscoach eens, al was er geen complete eensgezindheid. De ene strekking zei: “Van Gaal had het niet zo slecht gezien in Qatar”. De andere vond dat te kort door de bocht.

Volledig scherm Cody Gakpo. © ANP

Hoe dan ook: bij onze noorderburen zijn er twijfels. Ja, Frenkie de Jong is terug. Daartegenover staat de afwezigheid van Memphis Depay. Zijn plek in de spits wordt ingenomen door Cody Gakpo. Hij is niet de pure negen zoals Nederland die zo vaak heeft gehad (Van Basten, Van Nistelrooij, Van Persie, …), maar is bij Liverpool wel groeiende in die rol.

Steijn en Frimpong

Veel aandacht is er verder nog niet voor de Nations League. De nieuwe trainers van PSV (Peter Bosz) en vooral Ajax (Maurice Steijn van Sparta) domineren de kranten. Of het moet zijn dat Jeremie Frimpong gepasseerd werd. De Leverkusen-wingback, verkozen tot de beste in de Bundesliga, zei daarop zijn deelname aan het EK voor beloften af. Dat viel dan weer slecht bij Koeman. “Ik vind dit niet oké.”

Volledig scherm Jeremie Frimpong. © Photo News

Analisten vrezen dat Frimpong nu voor Ghana zal kiezen. Oranje is met Hakim Ziyech al eens eerder een potentiële sterspeler met de dubbele nationaliteit verloren. “Een domme jongen”, noemde Marco van Basten hem destijds.

Maar een prijs blijft natuurlijk een prijs. “We lullen met z’n allen nog steeds over 1988”, merkte Koeman al op. In 2019 verloor Oranje de Nations League-finale tegen Portugal. “Misschien realiseerden wij ons toen onvoldoende dat het écht een hoofdprijs was”, gaf Virgil van Dijk toe. Ze gaan er dus toch voor. De verwachtingen liggen zoals altijd hoog. Een rondvaart op de grachten zal het niet opleveren. Een ererondje en 10,5 miljoen euro prijzengeld van de UEFA, dat dan weer wel.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP