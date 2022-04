Refs vragen Pro League om extra ondersteuning 3D-lijn

Daarover zitten de bond en de Pro League donderdag samen. Bij de wedstrijd Cercle Brugge-AA Gent was een cameraman te laat op zijn plaats, waardoor er geen geldige 3D-buitenspellijn getrokken kon worden. “Jammer genoeg konden wij daar niets aan doen”, zegt Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department. “Terwijl we wel altijd met de vinger gewezen worden. Daarom zullen we met de Pro League bekijken of er een extra camera mogelijk is. Dan moet er wel een extra cameraman betaald worden.”