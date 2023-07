Reddingsboei Lorient en steun topvoetballers: kan Benjamin Mendy na vrijspraak verkrachtingszaken leven weer op rails zetten?

Saoedische interesse stijgt: hoe de wereld blijft draaien, terwijl Lukaku alleen maar kan wachten

Nog geen doorbraak in het transferdossier van Romelu Lukaku (30). Nu zowat iedereen - behalve de protagonist zelf - zijn zegje heeft gedaan, zit Big Rom in de wachtkamer. Terwijl draait de wereld door: Inter spreekt al met een nieuwe spits, Chelsea traint in de VS en is er sprake van nog meer Saoedische gegadigden. De prioriteit van de spits is en blijft echter Juventus.