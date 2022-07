Red Flames zetten koers richting Engeland voor het EK vrouwenvoetbal, Deloose nog onzeker

De voltallige selectie en de staf werd in het b.house van Brussels Airlines uitgezwaaid door onder meer bondsvoorzitter Paul Van den Bulck en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We zijn nu al ongelofelijk trots op zoveel vrouwelijk talent, zoveel girlpower ”, zei Verlinden. “Voor zoveel meisjes zijn jullie rolmodellen en we wensen jullie heel veel succes.”

Zondag spelen de Red Flames hun eerste groepswedstrijd tegen IJsland in het Etihad Academy Stadium van Manchester tegen IJsland. Daarna treffen de Flames Frankrijk (14 juli in Rotherham) en afsluiten doen ze tegen Italië (18 juli, opnieuw in Manchester). De ambitie is een plek in de volgende ronde - de kwartfinales.