Red Flames starten EK-voorbereiding met nederlaag tegen Engeland

Belgisch voetbalVerliezen van een opponent die duidelijk beter is. In een goed gevuld stadion dat met veel lawaai duidelijk maakt dat de tegenstander de voorkeur geniet en de Red Flames die bressen dichten en rekenen op een paar momentjes. Dit was misschien wel een blauwdruk van het komende EK van de Flames. Behalve dan dat Italië en IJsland niet kunnen wat Engeland kan.

Eerst een paar gegevens op een rij: Cayman krijgt nog rust omwille van dat zeer lange seizoen en de vele prijzen met Lyon. Vande Velde, Blom en vierde doelvrouw Bastiaen zitten ook in de tribune en niet in de matchselectie van 23. Ook aan de kant: Justine Vanhaevermaet. Overbelasting, ze maakte dat gisteren al duidelijk: trainen doet ze wel, spelen even niet.

De tegenstander vanavond was het zeer ambitieuze EK-gastland. De Lionesses zijn nummer 6 in Europa en ze willen ‘hun’ EK winnen. Engeland is Engeland. 11 op rij niet verloren en 72 goals gemaakt.

Volledig scherm © BELGA

Serneels liet de kleine helft van zijn beste elf aan de kant, Sarina Wiegman maakte amper een paar verrassende keuzes. De Flames waren de underdog: op papier zijn ze de mindere en in het stadion zaten meer dan 10.000 mensen die partij kozen voor de tegenstander.

Body en présence, je kan ook karuur zeggen, dat er op dat gebied een verschil is, werd snel duidelijk. Deloose en Delacauw werden flink overpowered. Evrard kon een schot van White van dichtbij wegslaan. Kwiek, met een snelle dribbel, ging Hemp langs Wijnants en Deloose. Evrard kwam nu tussen aan de rechterpaal. Biesmans kreeg ook een kwaaie trap. Vriendschappelijk? Ellen White zat al in toernooimodus. Stanway gleed nog eens door de defensie. Ze schoot naast. Corner. De Engelse vrouwen zetten iedereen weg, White raakte de bal slecht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En de Flames? Die liepen achter bal en tegenstanders die bijna allemaal meer spierballen hebben. Minuut 32. Féli Delacauw liet prompt zien dat ze een plaats in de selectie verdient. Ze veroverde de bal en het ging snel via De Caigny, Wullaert en Minnaert. Delacauw plaatste de bal naast. Zo moet het tegen tegenstanders met meer vermogen. In het begin wat schuchter, iedere minuut beter: Féli Delacauw.

Lauren Hemp kwam van rechts, deed alles goed en klopte Evrard met een lobje. Kees was echter op tijd op de goeie plek. 0-0 bij de rust. Lastige eerste helft, 14 doelpogingen overleefd.

In het centrum van de defensie verving Tysiak De Neve en Tison Kees. Dat we niet geweldige dik in de backs zitten, gaf de volgende wissel aan. Dhont kreeg nog een halfuur voor haar comeback. Wijnants werd rechtsachter, Deloose linksachter. Dat is twee keer behelpen. Missipo, eveneens een comeback, kreeg ook een halfuur. Delacauw ging naar de kant.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kelly was nadien te snel voor Deloose. Tysiak hoorde Kirby hijgen in naar nek. Ze moest iets doen. Own-goal. Nog voor de zeventigste minuut schoot Engeland na een corner drie keer op doel. Die van Rachel Daly ging erin.

Dhont zette Demi Stokes in de wind en legde de bal achteruit. Wullaert schoot hoog over. De aanvalsters hadden het voortdurend lastig. Wullaert kwam een paar keer aan de bal boven water. De Caigny werd uit de match gehouden.

Opnieuw een Engelse corner. Vangheluwe hield een kopbal van Parris uit het doel. De rebound was voor Willamson, de bal kletste tegen de lat en via Evrard werd het 3-0.

Neen, België is niet opgewassen tegen de top van Europa. Dit was Engeland, vriendschappelijk, 3-0. Vanaf 10 juli zijn het IJsland, Frankrijk en Italië full force.

Opstelling België: Evrard, Deloose, Kees (Tison), De Neve (Tysiak), Philtjens (Dhont), Biesmans (Vanmechelen), Délacauw (Missipo), Minnaert, Wullaert, De Caigny, Wijnants (Vangheluwe)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tine De Caigny. © BELGA

Volledig scherm © BELGA