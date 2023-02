Red Flames eindigen op tweede plaats op Arnold Clark Cup na zware nederlaag tegen Engeland

Voetbal KIJK. Jakub Jankto komt voor het eerst in actie sinds co­ming-out, supporters maken er kippenvel­mo­ment van

De Tsjechische voetballer Jakub Jankto is bij zijn terugkeer op het veld met luid gejuich ontvangen. De 45-voudig international maakte vorige week bekend dat hij homoseksueel is en speelde gisteren als invaller bij Sparta Praag weer zijn eerste minuten sinds oktober. Na zijn entree in het thuisduel tegen FK Jablonec (3-0) scandeerden de supporters zijn naam. Kippenvelmoment.