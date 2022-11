Red Flames boeken monsterzege, Slovakije gaat met 7-0 voor de bijl

Het vrouweninterlandvoetbal bij ons lijkt in een lange leegte terechtgekomen. Geen Wereldbeker en pas wedstrijden in de EK-voorronde na de zomer van 2023.

Toch is er nog wat van het geslaagde EK van de voorbije zomer blijven hangen. 2.200 enthousiaste fans in het Dudenpark. Kees naast Biesmans, honderdste interland, centraal achterin. Vanhaevermaet en De Caigny op het middenveld en Elena Dhont als zekerheid op een van de vleugels.

De bondscoach had ook resoluut voor een paar nieuwigheden gekozen. Cayman als rechtsachter (Deloose en Vangheluwe op de bank) en Meersman als linksachter (Philtjens op de bank). Serneels liet Janssens starten als rechtsbuiten en zij bleef 90 minuten op het veld.

Volledig scherm © Photo News

Ook nieuw: meteen duidelijk dominant op standaardsituaties. Een corner van Wullaert, kopbal Vanhaevermaet, 1-0 Kees. In een halfuur was het 4-0. Het zei minstens evenveel over Slovakije. Een harde voorzet van Janssens werd een owngoal, een diepe bal van Dhont werd door Wullaert in doel getrapt en een fijne voorzet van Janssens door De Caigny binnengeknikt. Minstens evenveel 100% kansen worden in datzelfde halfuur niet afgewerkt.

Het is wat deze Flames typeert: enthousiasme, talent en er zit een roofdier in dit team dat mindere tegenstanders meedogenloos dooddoet.

Tegelijkertijd klinkt ook dat bekende liedje op de achtergrond: om progressie te maken en om ook vaker iets te halen tegen de betere teams, zoals Portugal in de play-offs bijvoorbeeld, moeten alle vrouwen prof worden en moet het Belgische A-team alle grote toernooien spelen.

Volledig scherm © Photo News

De mooiste en snelste aanval was voor kort na de pauze. Via De Caigny en Wullaert werd Eurlings voor de Slovaakse doelvrouw gezet. Probleemloos 5-0. Serneels dropte drie frisse speelsters van Leuven in het team: Tysiak, Detruyer en Hannah Eurlings. Kort na het uur knalde Eurlings tegen de lat. Met nog een kwartier te spelen, draaide Wullaert haar tweede van de avond in doel. 71 goals nu al voor de nationale ploeg, in maart wordt ze 30.

Natuurlijk is Tessa Wullaert weer een heel belangrijke kandidaat-winnaar als we het over de Gouden Schoen zullen hebben. Ook al hebben sommigen al een foto met een doelman en een doelvrouw met de trofee op het netvlies. Everard en Mignolet? Zou kunnen.

Oh ja, 7-0 Ella Van Kerkhoven. Dit soort wedstrijden winnen de Flames met sprekend gemak.

Red Flames: Evrard - Cayman, Biesmans (Missipo), Kees (Tysiak), Meersman (Vangheluwe) - Vanhaevermaet, Delacauw (Detruyer), De Caigny (Van Kerkhoven) - Janssens, Wullaert, Dhont (Eurlings).

Volledig scherm © Photo News