RECONSTRUCTIE. Hoe één gestolen kus de Spaanse WK-feestvreugde abrupt veranderde in een horrorsoap: bondsvoorzitter noemt nu zichzelf “slachtoffer”

Doorbraak op komst voor Lukaku? Chelsea praat met AS Roma over uitleen­beurt, ‘Big Rom’ wil derde keer samenwer­ken met Mourinho

Is er een doorbraak op komst voor Romelu Lukaku (30)? Chelsea, waar de Rode Duivel nog steeds met de B-ploeg meetraint, staat open voor een uitleenbeurt en is via tussenpersonen in gesprek met... AS Roma. Lukaku zelf is gewonnen voor de stap naar Rome en een derde samenwerking met José Mourinho. De Portugees weigert voorlopig op de komst van ‘Big Rom’ in te gaan.