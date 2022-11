RECONSTRUCTIE. Hoe de voetbalbond zijn staart introk over de One Love-kapiteinsband: van een waarschuwingsbrief tot gemonkel in Doha

WK voetbal En dat allemaal om te kunnen genieten van 900 (!) kg vlees: terwijl andere toplanden in luxe baden, slapen Messi & co... op studenten­cam­pus

Geen vijfsterrenhotel, wel een universiteitscampus: het is op z'n zachtst gezegd een opvallende keuze die de Argentijnse voetbalbond gemaakt heeft als verblijfplaats voor het WK voetbal. En ook al zit er een duidelijke (maar ietwat verrassende) strategie achter, toch staan de studentenkamers waarin Messi & co hun intrek hebben genomen in schril contrast met de uitvalsbasissen van de andere toplanden.

19 november