RECONSTRUCTIE. En toen zeiden enkele Rode Duivels tegen Charles De Ketelaere: “Ga je kastje leegmaken”

RC Genk Geldmachi­ne en eeuwige bouwwerf: waarom Genk ondanks de binnenstro­men­de miljoenen toch een jojoclub blijft

Als Junya Ito ‘ja’ zegt tegen het Franse Stade Reims mag RC Genk nog maar eens tien miljoen euro op de rekening bijschrijven. Het brengt de totale transferopbrengst in Limburg deze zomer op ruim 30 miljoen en er zijn nog uitgaande transfers op komst. Door zijn bedrijfsstructuur moet bij Racing elk jaar de kassa rinkelen, wat kwaliteitsverlies op het veld onvermijdbaar maakt. De uitdaging van Head of Football Dimitri de Condé is zeer groot.

28 juli