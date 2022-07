RECONSTRUCTIE. De transfersoap van de zomer: hoe Charles De Ketelaere na een slopend dossier stilaan zijn koffers mag pakken

22 augustus, 2021. Dario Simic tuurt over Jan Breydel – hij denkt terug aan de late winner van Kaka in 2003. De gewezen rechtsachter van AC Milan doet tegenwoordig dienst als scout. Hij is uitgestuurd om ene Charles De Ketelaere te bekijken. En als het kan ook sensatie Noa Lang. Op het halfuur neemt hij zijn notitieblok erbij. De Ketelaere omspeelt na een goeie loopactie vakkundig doelman Vanhamel en scoort zijn derde goal in vijf matchen. Sinds die dag is CDK nooit meer van de Milanese radar verdwenen.