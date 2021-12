Rechtstreeks CL-ticket nu écht zo goed als weg: enkel Gentse krachttoer - en falen van Servië - kan Belgische coëfficiënt nog redden

VoetbalDe kans dat de Belgische kampioen in 2023 rechtstreeks naar de Champions League mag, is bijzonder klein. Door de uitschakeling van Racing Genk ligt het lot van de Jupiler Pro League in de handen van AA Gent. De Buffalo’s moeten dan wel minstens de halve finale van de Conference League halen. En dan moet Servië nog een flink handje meehelpen.

Mathematisch kan het nog. Alles komt terug - zelfs het leitmotiv van het Belgisch voetbal van de jaren 2000. Maar net zoals in de kwalificatiecampagnes van de toenmalige Rode Duivels lijkt de kans op dit moment eerder klein dat de clubs uit de huidige Jupiler Pro League hun doel zullen bereiken.

De kans is reëel dat de Belgische clubs in het seizoen 2023-2024 geen rechtstreekse vertegenwoordiger in de poulefase van de Champions League zullen hebben. Ondanks de gunstige resultaten van zowel AA Gent als van het uitgeschakelde Antwerp. De uitschakeling van Racing Genk vlakte al het goede van de avond uit. De Buffalo’s staan er nu alleen voor.

Volledig scherm © Photo News

Het Belgisch voetbal wist afgelopen zomer dat het dringend tijd was om de Europese coëfficiënt de hoogte in te jagen. Het boerenjaar 2016/2017, toen Racing Genk en Anderlecht nog de kwartfinale van de Europa League haalden, was weggevallen. Daardoor donderde België van plek negen naar dertiende plaats op de UEFA-ranglijst. Enkel de top tien heeft recht op een rechtstreeks Champions League-ticket. Behalve als de Champions League-winnaar zich via de competitie ook kan plaatsen voor het kampioenenbal - wat in 95 procent van de gevallen ook zo is. Dan schuift een extra ticket richting het nummer 11 van de UEFA-ranking.

Enkel een ferme oogst kon de coëfficiënt redden. Alleen viel dat deze herfst tegen. Anderlecht vloog nog voor de poules van de Conference League uit het toernooi. Antwerp presteerde onder zijn mogelijkheden - onder meer geplaagd door veel late tegentreffers - in de Europa League. En Club Brugge kon zijn goede start in de groep des doods van de Champions League niet bevestigen.

Volledig scherm © Photo News

Na de groepsfase van de drie Europese competities, is België wel wat dichterbij gekomen. Maar ons land staat nog steeds op de dertiende plaats. Het inhaalmanoeuvre is nog steeds ruim onvoldoende om aanspraak te maken op een plaats in de top tien. Zeker nu enkel AA Gent nog punten kan sprokkelen. Het grote geluk van de Belgische clubs is dat het huidige nummer 11 op de ranking van 2023 - Oekraïne - geen enkele deelnemer meer telt. Het is dus simpel. AA Gent moet op z’n eentje minstens 1,400 punten behalen. Een overwinning is goed voor 0,400 punten. Dus vier overwinningen volstaan om over Oekraïne te springen. Maar dat wil dus wel zeggen dat de Buffalo’s het mínstens tot de halve finale van de Conference League zullen moeten schoppen.

En, minstens even belangrijk: nummer twaalf Servië, dat nipt boven ons land geklasseerd staat, zal minder punten moeten sprokkelen dan AA Gent. Terwijl er met Rode Ster en Partizan nog twee ploegen van het Balkanland actief zijn in Europa.

Afsluiten doen we met positief nieuws. In het seizoen 2024-2025, waarin de vernieuwde Champions League met 26 in plaats van 32 ploegen start, zit België wel nog op schema voor een plaats in de top tien. Dan vervalt het dramatische Europese seizoen van 2017/2018, toen de Belgische clubs amper 2.600 punten sprokkelden. Ons land springt in die virtuele ranking voorlopig naar een negende plaats. Maar om dat vast te houden, zal er volgend seizoen beter moeten gepresteerd worden in de Europese competities.

Volledig scherm © BELGA