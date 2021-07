Rechtstreeks CL-ticket als inzet: Belgische clubs staan voor Europese campagne van levensbelang

Belgisch Voetbal OEFENMAT­CHEN JPL. Antwerp komt niet tot scoren in galamatch tegen Monaco - Standard geeft 3-0 voorsprong uit handen tegen Rennes

17 juli Antwerp is er niet in geslaagd te winnen tegen het Franse AS Monaco. 5.000 supporters op de Bosuil zagen hoe hun ploeg 0-0 gelijkspeelde tegen de derde uit de Ligue 1 van vorig seizoen. Antwerp oefende eerder op de dag al met een resem spelers, onder wie Engels, De Pauw, De Sart en Ampomah tegen Sparta. Die ploeg verloor met 0-1. Tegen Monaco startte Brian Priske opnieuw met jonge verdediger Robbe Quirynen als linksachter. Ook Louis Verstraete kreeg een basisplaats. Bij Monaco werden heel wat sterkhouders op de bank gelaten. Antwerp kreeg in de eerste helft dan ook de beste kansen, maar scoren lukte niet. In de tweede helft was het AS Monaco dat de wet dicteerde, maar ook hun monopolie op de bal leverde geen doelpunt op.