Real pakt met Europese Supercup eerste prijs(je) van het seizoen na eenvoudige zege tegen Frankfurt, Hazard komt niet van de bank

Eden Hazard begon zoals verwacht op de bank in Finland, maar met Thibaut Courtois verscheen er alsnog een Belg aan de aftrap. En of de doelman van de Rode Duivels na een deugddoende vakantie klaar is voor het nieuwe seizoen. Na een makke beginfase moest Courtois Real een eerste keer overeind houden. ‘San Tibu’ kwam als winnaar uit het duel met de Japanner Kamada. Tien minuten later deed-ie dat nog eens dunnetjes over op een schot van Knauff.

Volledig scherm © AP

Real reageerde tot twee keer toe via Vinicius Junior. Eerst lag landgenoot Tuta voor de lijn in de weg, enkele minuten voor de pauze pakte Trapp uit met een goeie parade. Diezelfde Trapp ging op de hoekschop die erop volgde wel de mist in. Casemiro bedankte en kopte terug tot bij Alaba, die de 1-0 binnentrapte. Nog voor de rust kreeg Benzema de kans om de score te verdubbelen, maar zijn vizier bleek nog niet scherp afgesteld.

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld te zien als in de eerste. Real controleerde zonder ook maar één keer echt door te duwen, Frankfurt loerde op een zeldzaam foutje. Dat kwam er echter alweer van Trapp. Iets voorbij het uur kon de Duitse goalie een schot van Benzema - dat nochtans recht op hem afkwam - niet stoppen: 2-0. Wedstrijd gespeeld.

Ancelotti kon dan ook naar hartenlust gaan wisselen, maar voor Eden Hazard had-ie geen invalbeurt in petto. De Rode Duivel had zo geen aandeel in Reals eerste prijs(je) van het seizoen. Courtois en Benzema heersen, Hazard kijkt toe - in Madrid lijkt er vooralsnog weinig veranderd.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

