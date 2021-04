Real Madrid-voorzitter Pérez geeft uitleg bij Super League: “Jeugd tussen 16 en 24 kijkt niet meer naar voetbal”

Florentino Pérez begon zijn discours met een financiële inkijk in Real Madrid: “Wij zullen op het einde van het seizoen 400 miljoen euro minder inkomsten hebben sinds het begin van de pandemie. Het mondiale voetbal is geruïneerd.”

Pérez: “Het voetbal sinds 2000 is enorm geëvolueerd. Zoals mensen evolueren, bedrijven, de media... Wel, het voetbal heeft ingeboet aan interesse. De kijkcijfers dalen. De vraag moet gesteld worden waarom jonge mensen tussen 16 en 24 minder naar voetbal kijken. Er zijn té veel nietszeggende wedstrijden. Jongelingen gaan hun interesse zoeken in andere platformen. Het voetbal moet veranderen. De sport moet attractiever. Het format van de Champions League trekt daarbij minder aan.”

“Het voetbal is een piramide. Als de top geen geld genereert, zal alles daaronder dat voelen. Als de topclubs geen geld hebben, zullen we ook geen spelers meer kopen bij andere, kleinere clubs. Wel, een Real Madrid-Manchester United of Barcelona-Milan trekt meer aandacht dan bepaalde wedstrijden die je nu krijgt in de groepsfase van de Champions League.”

“Ik snap niet waarom UEFA zo boos is; wij hebben in het communiqué duidelijk aangegeven dat we willen samenwerken met UEFA. De situatie is dramatisch. Dit gaat om het redden van het voetbal. Het voorstel tot hervorming van de Champions League is geen poging om nieuwe inkomsten aan te boren. Ik snap het niet. Ik weet niet wié het kan snappen.”

“Het nieuwe model van UEFA is absurd”

Voor de UEFA is Pérez hard: “De UEFA eigent zich een monopolie toe. Zij moeten transparanter zijn. Toen ik in 2000 naar Real Madrid kwam, heb ik een schuldenberg van omgerekend 145 miljoen euro weggewerkt met een model dat werkt.” Pérez verwijst hier naar het model van ‘Los Galácticos’ – het aantrekken van sterren om zo meer inkomsten te genereren van televisie en fans.

“De UEFA spreekt van hun nieuw model in 2024. Het is absurd. Tegen dan zijn sommige clubs dood. Hun visie op het voetbal functioneert niet langer. De dreigementen van UEFA komen van mensen die zich eigenaar wanen van het voetbal. Je moet niet dreigen, je moet in dialoog gaan. Wij denken over een model te beschikken dat het voetbal kan redden. Je kunt kinderen enkel van hun gsm, PlayStation en tablet weghouden met topwedstrijden en spektakel.”

Volledig scherm Florentino Perez en Eden Hazard. © AP

En Pérez ging nog eens duidelijk in op het model van de Champions League: “Die wordt pas interessant vanaf de kwartfinale. Daarvoor is het niet boeiend. Wij spelen tegen middelmatige clubs die geen interesse opwekken. Met het geld van de Super League kunnen we veel meer solidariteit tonen voor de rest van de piramide. Met de inkomsten van de Champions League sterft binnenkort het voetbal.”

Pérez haalde uit naar UEFA-voorzitter Ceferin: “Het getuigt van slecht beleid als die op deze manier gaat schelden naar collega’s van grote clubs. Het zou beter zijn mochten we een stem geven aan de voetbalfans. Eens zien wat dié willen. De Super League zal VAR hebben, Financial Fair Play, goede scheidsrechters...”

