REACTIES. Vanaken: “Het kon alle kanten uit” - Skov Olsen: “Moet beter tegen Union”

“Het tempo lag redelijk hoog, net als de intensiteit”, begon Club-aanvoerder Hans Vanaken zijn analyse bij Eleven Sports. “Daardoor speelde een groot deel van de match zich af op het middenveld en waren er weinig heel grote kansen. Tijdens het eerste kwartier waren wij baas en kregen we ook een grote kans met Noa. Ik had het gevoel dat we vertrokken zouden zijn als die erin ging, maar hij miste en Anderlecht kreeg net een boost - zij kwamen vanaf dan beter in de match. Daarna kon het alle kanten op. Het hangt natuurlijk af van details - die kans voor Noa was een kantelpunt. In de tweede helft brachten we iets te weinig, al schoot Mata nog tegen de paal. Soms heb je geluk nodig en dat hadden we vandaag niet. De blessure van Rits? Tijdens de rust zag het er niet al te best uit, ik denk dat we rekening moeten houden met een langdurige afwezigheid. Maar de scans zullen uitsluitsel moeten brengen.”

Volledig scherm © Photo News

Ook Andreas Skov Olsen was niet helemaal tevreden met de prestatie van blauw-zwart. “Dit was niet onze beste match, maar het was belangrijk om één punt te pakken - daar moeten we blij mee zijn. We hadden niet genoeg controle en hebben te weinig gecreëerd. Daar moeten we deze week aan werken, want tegen Union zal het beter moeten. Maar goed, het was belangrijk om niet te verliezen. Nu kijk ik erg uit naar de dubbele confrontatie met Union. Daar moeten we 100 procent klaar voor zijn. We dromen nog steeds van de titel en werken daar elke dag hard voor.”

Hoedt: “Vechtlust was er deze keer wél”

Over naar de paars-witte zijde dan. Wesley Hoedt: “Club kreeg wel wat kansen, maar ik denk dat het een gelijk opgaande strijd was. Het resultaat is dan ook eerlijk, denk ik. We moeten zelf nog iets meer creëren om matchen als deze te winnen. Een trage start? Nee, we lieten de bal aan hen. De vechtlust was er deze keer zeker wél. Dat is goed, maar meer ook niet, want het moet normaal zijn.” Hoedt zorgde bijna voor het doelpunt van het jaar door Mignolet vanop de eigen speelhelft te kloppen. “Ik zag hem voor z'n doel uit staan, dat doet-ie nogal vaak. Ik denk dat ik het iets te snel bloot gaf dat ik zou trappen, anders ging de bal erin volgens mij.”

Benito Raman verving aan de rust de geblesseerde Zirkzee. Ook hij zag een beter Anderlecht dan dat van de voorbije weken. “Dit moet onze manier van spelen zijn, we moeten elke week alles geven. Vandaag deden we het misschien iets meer omdat we een reactie moesten tonen. We mogen trots zijn op onze prestatie, maar moesten winnen. Twee matchen verliezen, dat kan iedereen wel eens overkomen. En ofwel blijf je dat elke week doen en wordt je afgeslacht, ofwel recht je de rug. Dat laatste hebben we vandaag gedaan.”

Hij werd voor het eerst sinds lang nog eens voor de leeuwen gegooid, maar Kristian Arnstad - nog steeds pas 18 - hield zich prima staande en werd zelfs verkozen tot man van de match. “Ik was heel gelukkig dat ik weer mocht spelen. We hebben niet gewonnen, maar speelden wel al beter dan de voorbije weken. Ikzelf had lang niet gespeeld voor ik op Kortrijk mocht invallen, maar ik ben altijd hard blijven werken en heb steeds mijn hoofd erbij gehouden.”

Volledig scherm © BELGA