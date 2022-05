REACTIES. Priske scherp voor spelers na afgang op eigen veld: “Schandalig, kan enkel excuses aanbieden aan fans”

“Bijna iedereen bleef onder zijn niveau”, begon Priske zijn analyse bij Eleven. “De besten waren de fans, ongelofelijk wat ze deden. Zelfs bij 0-4 achter zongen ze. Ik kan enkel mijn excuses aanbieden aan hen. De tegengoals waren te makkelijk. Gewoon schandalig. Dat, in zo’n belangrijke match. Dit mag niet. We wonnen te weinig duels, overal op het veld, en verdedigden schandalig. Ik ben de baas en draag verantwoordelijkheid, maar ik hoop dat de spelers ook zelfkritisch zijn. De derde plek? We geloven er natuurlijk nog in. Er zijn nog negen punten om voor te spelen. We moeten er alles aan doen om donderdag te winnen.”

“De score is wat ze is”, zuchtte Antwerp-aanvoerder Faris Haroun. “Het is een verdiende zege voor Anderlecht, zij hebben hun kansen afgewerkt. In de tweede helft gaven we hen te veel ruimte en werkten ze af aan 100 procent. Of het aan het systeem lag? We hebben verdedigend te veel fouten gemaakt, dan maakt het niet uit welk systeem je gebruikt. We hadden beter moeten verdedigen en hebben de fouten cash betaald. Dit is natuurlijk een tik, maar we krijgen snel kans op revanche. Onze fans? Ze zijn formidabel. Ondanks de stand zijn ze ons blijven pushen. Voor mij zijn het de beste fans van België, dit zie ik niet meteen ergens anders gebeuren. De derde plaats is zeker nog mogelijk, er is nog niets beslist. Het is aan ons om woensdag beter te doen.”

Volledig scherm Brian Priske. © Photo News

Over naar het winnende kamp dan. “Een halfuur geleden voelde ik vreugde en ontlading, nu ben ik met mijn hoofd al bij donderdag”, was Vincent Kompany z'n nuchtere zelf. “Ik stel me de vraag: ‘Hoe zou ik reageren als speler van Antwerp?’ Ik zou super gemotiveerd zijn. Wij moeten met hetzelfde gevoel toeleven naar de match. Niet in een waas van euforie, al mogen ze nu wel blij zijn. Of ik het Amuzu gun? Kijk, dat is ook zo’n jongen die altijd de juiste ingesteldheid heeft gehad. Net als Arnstad, Kana, Hannes en Bart Verbruggen. Zij hebben de ploeg ondersteund op de momenten dat zij in de schaduw stonden. De drie assists van Christian? Bij hem begint alles bij werkrracht en intensiteit. Hij is in staat een constant niveau te halen, zorgt voor problemen bij tegenstanders, zet altijd de ploeg voorop. Eerste PO-zege in drie jaar? Het is moeilijker in de play-offs, de ploegen liggen dichter bij elkaar. Vandaag winnen we, op naar de volgende - dit mag niet de laatste zijn. De derde plek? Iedereen mag rekenen, behalve wij.”

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News

“We hebben als team zeer goed gespeeld", klonk het bij man van de match Francis Amuzu. “Ik ben heel blij met mijn hattrick, het is de eerste uit mijn carrière. Dat mijn ploegmaats ook blij waren? Ja, ze weten dat ik moeilijk scoor. Of ik bewezen heb dat ik moet starten? Dat is de keuze van de coach. Ik geef altijd alles, of ik nu op de bank begin of start. Vandaag was ik heel rustig voor de goal.”

Christian Kouamé, belangrijk met drie (!) assists: “Amuzu verdient dit, hij heeft een bijzonder seizoen gehad. Ik ben er altijd voor hem geweest. Vorig jaar speelde ik zelf niet veel, dit seizoen bijna alles. Dat is voetbal. Ik herken mezelf een beetje in hem. Ik praat veel met hem, probeer hem raad te geven. Mijn drie asssists? Dat is nog nooit gebeurd, maar dat we winnen is het belangrijkste. We moeten de derde plaats proberen vasthouden, maar het is nog niet gedaan. Nu is er wel tijd om even te vieren.”

Volledig scherm Francis Amuzu. © Photo News