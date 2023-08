REACTIES. Ontgoocheling troef bij Genk: “Heel pijnlijk, de rode kaart heeft ons genekt”

KIJK. Vandevoordt: “De rode kaart heeft ons genekt”

Na de 1-0-nederlaag in Griekenland leek Genk in eigen huis goed op weg om de scheve situatie recht te zetten. Tot het licht bij Paintsil, uitgerekend de maker van de 1-0, uitging en de thuisploeg plots met z'n tienen verder moest. Het was pompen of verzuipen, en het werd uiteindelijk dat laatste - in minuut 95 maakte Olympiakos de goal van de kwalificatie.

“Dit is heel pijnlijk”, reageerde doelman Maarten Vandevoordt. “Het is de zoveelste keer dat het net niet is en het in de laatste minuten misloopt. Er zijn geen woorden voor. Het lijkt alsof alles momenteel een beetje tegenzit. We moeten dit nu verwerken. Bij momenten hebben we heel goed voetbal gebracht, maar de rode kaart heeft ons genekt. Iedereen voelde dat we ze konden pakken. Heel zuur.”

“We waren hen voor grote delen van de match te baas", vond Mark McKenzie. “We begonnen goed, de intensiteit was er. We maakten ook een goal, alleen spijtig dat dan die rode kaart viel. Dat heeft de match veranderd. Ze waren niet beter dan ons, zelfs met tien vond ik ons beter. Het is frustrerend.”

KIJK. McKenzie: “Dit is frustrerend”