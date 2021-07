REACTIES: Mechele: “Publiek heeft ons gepusht” - Vandevoordt: “Niet te lang bij pakken blijven zitten”

Gelegenheidsaanvoerder Brandon Mechele stond met een brede glimlach voor de camera van Eleven Sports. “De eerste officiële match en we pakken meteen een prijs: fantastisch. Het publiek was ongelooflijk, het leek wel iets nieuws. De fans hebben ons veel energie gegeven. We hebben gevoeld dat we het vorig seizoen gemist hebben, ondanks de goede resultaten. Ze hebben ons gepusht. Met hen zijn we tot nog meer in staat.”

“Dat ik dit kon meemaken, dat is super hé”, vertelde de 19-jarige doelman Senne Lammens, die de geblesseerde Simon Mignolet met verve verving, bij Eleven Sports. “Vooraf hoop je hier op en droom je hiervan. De oefenmatchen waren ook leuk, maar onder deze sfeer spelen in deze omstandigheden is toch nog iets anders. Met die fans, dan krijg je zo’n boost, dat is niet normaal. Ik kon me in de tweede helft tonen, ik ben blij met de bijdrage die ik kon leveren voor de ploeg. Ik wou me achteraf niet kunnen verwijten dat ik niet alles had gegeven, en dat is gelukt. Die 3-2? Ik had geroepen naar Mitrovic, maar hij stond misschien iets te ver. Misschien was de boost iets té aanwezig - dat ik me te veel wou laten zien. Hier kan ik enkel uit leren.”

Over naar het verliezende kamp dan. Genk-doelman Maarten Vandevoordt moest zich drie keer omdraaien op Jan Breydel. “Het is natuurlijk jammer om te verliezen”, vertelde hij na het laatste fluitsignaal bij Eleven Sports. “We kunnen beter, maar we missen ook enkele spelers. Al bij al hebben we wel wat kansen bij elkaar gevoetbald. We gaan niet te lang bij de pakken blijven zitten.”

De Limburgers werden in het kwartier na de pauze wat overlopen door Club. “Dat was niet ons beste moment in de wedstrijd, maar het komt wel goed. Of we klaar zullen zijn voor de competitiestart? Zeker en vast.”

Mike Trésor - deze zomer overgekomen van Willem II - maakte z'n officieel debuut voor Racing Genk. De flankaanvaller verscheen meteen aan de aftrap. “Ik ben zeer tevreden”, klonk het bij Eleven Sports. “We begonnen goed aan de wedstrijd en maakten een heel belangrijke goal, maar we hebben de voorsprong te snel weggegeven. Zij maakten op een dodelijk moment de 2-1 en hadden ook het thuisvoordeel. We gaan het beter doen in de competitie.”