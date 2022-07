REACTIES. Kersvers papa Vanaken: “Geen enkele prijs kan tippen aan het vaderschap” - Hoefkens: “Prestatie stemt mij ongelooflijk tevreden”

Hans Vanaken: “Zowel verdedigend als aanvallend kan het nog beter”

Vanaken werd afgelopen week voor het eerst vader. “Mijn dochter is een mooiere prijs, maar met deze ben ik ook blij. Er ontbraken nog automatismen, maar we mogen tevreden zijn over het niveau dat we op de mat hebben gelegd. We gaan met vertrouwen de competitie in. Kleine dingen beslissen zo’n matchen en soms moet je het geluk meehebben. Zowel verdedigend als aanvallend kan het nog beter, maar dat is ook logisch. Naarmate de weken zullen vorderen, komt dat in orde.”

Hein Vanhaezebrouck: “In de laatste 60 minuten waren we de betere ploeg”

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck trok aan het korste eind. “Het was een goede vriendenwedstrijd”, lachte hij na afloop. “Tegen een goede tegenstander met veel publiek. Het was ideaal als laatste oefenwedstrijd. In het eerste kwartier kwamen we een paar keer goed weg. In de laatste 60 minuten waren we de betere ploeg. De laatste pass was vaak niet goed. In het aanvalsduo Cuypers-Tissoudali zit zeker muziek. Al wacht ik ook nog wel op Depoitre, Odjidja en De Sart. Dan hebben we nog meer mogelijkheden om de tegenstander pijn te doen. We zullen ook de transfermarkt nog wat afspeuren voor extra wisselmogelijkheden, want daar ontbrak het ons vandaag zeker aan.”

Carl Hoefkens: “De eerste 30 tot 35 minuten speelden we echt goed”

Carl Hoefkens pakte bij zijn debuut meteen zijn eerste prijs als hoofdcoach van blauw-zwart. “De eerste 30 tot 35 minuten speelden we echt goed. Zowel in balbezit als in balverlies deden de spelers wat we vooraf afgesproken hadden. Nadien hadden bepaalde spelers last van wat vermoeidheid en misten we aggresiviteit. De tweede helft hadden we het nog moeilijker. Na enkele vervangingen was er een onevenwicht binnen de ploeg. Met de kwaliteit die we tot nu toe leveren, moeten we resultaten halen. Ik ben blij dat dat vandaag gelukt is. Natuurlijk moeten we nog stappen zetten. Vandaag doen we het 30 minuten goed, dat moeten er 60 worden en op termijn 90.”

Simon Mignolet : “We gaan de juiste richting uit”

Simon Mignolet hield meteen de nul. “Het was een voorbereidingswedstrijd, maar ik ben erg blij met deze prijs. Het is verdiend op basis van de eerste helft. In de tweede periode speelden we iets minder door de warmte. We hebben de 1-0 verdedigd en dat hebben we goed gedaan. We gaan de juiste richting uit, maar je moet ons nog een paar weken geven om op kruissnelheid te komen. Je mag niet vergeten dat de internationals nog maar twee weken terug zijn.”

Tarik Tissoudali: “We waren vandaag iets te slordig in de omschakeling”

Tarik Tissoudali kwam vandaag niet tot scoren. “Er zat zeker meer in”, vertelt hij. “Vooral na die tweede helft. Club domineerde in het begin, nadien herstelden we wat het evenwicht. Jammer genoeg kregen we dan een ongelukkig doelpunt tegen. We waren vandaag iets te slordig in de omschakeling. Daar moeten we de komende tijd stappen in zetten. Toch stap ik met een positief gevoel de bus op. We hebben getoond dat we niet verdienden te verliezen.” Over zijn connectie met spitsbroeder Cuypers zei de Marokkaan het volgende: “Ik ben pas twee weken geleden aangesloten. We voelen elkaar steeds beter aan. Al zullen we ook daar nog stappen in moeten zetten.”

