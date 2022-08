REACTIES/HIGLIGHTS. Van Bommel: “Mooi dat Belgische liga meedenkt” - Bekijk de geweldige volley waarmee Nainggolan bijna scoorde

Van Bommel: “Zonder buitenspelers was het moeilijk”

Mark van Bommel blijft ongeslagen als trainer van Royal Antwerp FC. “Bij die 1-0 was er geen man overboord, met die 1-1 hebben we Europees een heel goed resultaat. We waren niet top, vooral omdat we het zonder buitenspelers moesten doen en hun veld er slecht bij lag. Daar hadden we niet op getraind, maar mijn spelers hebben goed uitgevoerd wat we wilden zien”, sprak hij bij onze Antwerp-watcher.

“Alleen die goal, die was precies zoals het niet moet. Slecht verdedigd, Dinis (Almeida, nvdr) in een te grote ruimte gebracht. Normaal is het moeilijk om Butez te kloppen, Mounir deed het wel heel mooi.... Maar uiteindelijk zijn we tevreden met het resultaat.” En nu volgt een vrij weekend. “Mooi dat de Belgische liga meedenkt. Een verstandige beslissing na een druk programma met 9 matchen. Ook al biedt het natuurlijk geen garantie dat we doorgaan.”

De Laet: “Ultieme veranderingen maakten het niet makkelijk”

De Laet is opgezet met de goeie uitgangspositie. “De 1-1 was zeker verdiend, zeker omdat we ultiem nog enkele veranderingen moesten doorvoeren. Miyoshi was onze enige buitenspeler, we speelden daar met twee verdedigende spelers en zo konden we moeilijk kansen creëren. Maar de staf heeft ons voldoende informatie meegegeven om dit tot een goed einde te brengen. In de return moeten we het kunnen afmaken.”

Frey: “Alles ligt nog open”

Michael Frey haalde voor de pauze twee keer gevaarlijk uit, maar scoren zat er niet in voor de Zwitserse spits. “We wilden hier een goed resultaat uit de brand slepen en dat is gelukt. Nu is het volop focus op de return, want alles ligt nog open is mogelijk.”

Antwerp speelde in de heenmatch van de laatste voorronde van de Conference League 1-1 gelijk op het veld van Basaksehir. Mounir bracht de thuisploeg met een fraaie plaatsbal op voorsprong, Almeida legde de eindstand vast met een geweldige kopbal. Bekijk hieronder de hoogtepunten van het duel.

17': Ekkelenkamp voorlangs

22': Frey probeert het vanop afstand

34': Dubbele kans voor Basaksehir

45': Okaka net naast

49': Heerlijke knal van Nainggolan

54': Mounir brengt Basaksehir met klasseflits op voorsprong

66': Butez voorkomt 2-0

88': Almeida forceert late gelijkmaker met heerlijke kopbalgoal

