REACTIES. Giroud: “Deze match leek op de halve finale tegen de Rode Duivels”, Southgate: “We verwijten Kane niets”

Olivier Giroud zorgde voor de beslissende 2-1 in de kwartfinale tussen Frankrijk en Engeland op het WK voetbal in Qatar. De Franse aanvaller werd na afloop verkozen tot Man van de Match en maakte meteen de vergelijking met vier jaar geleden. “Deze partij deed me denken aan het duel tegen België in de halve finales van het WK in Rusland”, klonk het.

“Dit is buitengewoon”, straalde de Milan-aanvaller voor de tv-camera van TF1. “We hebben vandaag defensief uitstekend werk afgeleverd. Het deed me denken aan de halve finale tegen België in Rusland vier jaar geleden. We gaven nog een penalty weg, daar hebben we geluk. Maar we waren zelf in het slot ook nog enkele keren gevaarlijk. Ik ben er altijd in blijven geloven. Hoe mijn doelpunt tot stand kwam? Griezmann geeft me een geweldige voorzet en ik slaag erin de bal tegen de netten te werken. We hebben een grootse wedstrijd gespeeld tegen een sterk Engeland. Iedereen kent het potentieel van deze jonge Engelse generatie. Ze hebben alles, maar we hebben de zege over de streep getrokken op mentaal vlak.”

Het was voor Giroud, de Franse topschutter aller tijden, zijn 53e treffer voor Les Bleus. De Fransen nemen het woensdag in de halve finales op tegen toernooirevelatie Marokko.

Southgate: “We verwijten Kane niets”

“Deze prestatie verdiende beter, maar op het einde van de match tellen de goals”, begon Gareth Southgate na afloop zijn analyse. “Ik heb de jongens gezegd dat ik denk dat ze alles hebben gegeven. Meer kon niet. Details hebben de wedstrijd beslist. Ik kan niet ontevreden zijn. De manier waarop we beter werden dit toernooi, was geweldig. We spelen vandaag een uitstekende wedstrijd, maar we troffen een absoluut topteam. En Frankrijk had het heel lastig tegen ons. Mijn felicitaties gaan naar de Fransen.”

De Engelse bondscoach wilde kapitein Harry Kane niet de zwartepiet toespelen na zijn gemiste penalty in de slotfase. “We winnen en we verliezen samen als team”, zei hij. “We hebben onnodige tegengoals gepakt en kansen gemist vooraan. We verwijten Harry niets. Hij was in het verleden al zo vaak beslissend en erg betrouwbaar voor doel. Zonder zijn goals hadden we hier nooit gestaan.”

Deschamps looft zijn spelers: “Ze hebben met lef gestreden”

“Het is echt geweldig”, opende bondscoach Didier Deschamps bij het Franse TF1. “We hebben een grootse wedstrijd gespeeld. Engeland heeft een heel sterk team, zowel fysiek als technisch, maar wij hadden een antwoord in huis. Het is ongelooflijk dat we opnieuw bij de laatste vier staan. Ik zou de tijd even willen stopzetten en genieten van dit moment. Vanavond kan dat een beetje.”

Deschamps zag Frankrijk sterk spelen, maar vond vooral de mentale sterkte van zijn team indrukwekkend. “We hebben veel kwaliteiten, maar er is ook een enorme geestdrift in dit team”, legde hij uit. “We hebben met ons hart en met lef gestreden. We geven Engeland twee maal de kans om terug te komen met penaltyfouten. Maar we hebben de zege over de streep kunnen trekken. We kijken nu uit naar de halve finale tegen Marokko, een tegenstander die onze bijzondere aandacht verdient. We hebben veel respect voor Marokko. Ze werden misschien niet bij de laatste vier verwacht, maar het is geen verrassing dat je de halve finales haalt als je maar een tegendoelpunt krijgt in vijf matchen. We gaan ze heel serieus nemen.”

