Rangers laat na vijf spelers thuis voor wedstrijd tegen Antwerp na lockdownfeestje

Vandaag stapt Rangers FC op het vliegtuig naar België om Antwerp partij te geven in de Europa League. Maar afgelopen weekend stond de club van trainer Steven Gerrard opeens in het oog van de storm. 5 spelers werden betrapt op een lockdown feestje. Concreet gaat het om Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude en Brian Kinnear. Veel hinder zullen de Rangers niet ondervinden. Niemand van het vijftal is basisspeler en Mebude is zelfs uitgeleend.