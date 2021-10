Radja Nainggolan over negatief imago: “Ik een bad boy? Totaal niet. Iedereen drinkt soms toch een glaasje te veel?”

Slechts een week na zijn terugkeer naar Antwerp kwam Radja Nainggolan op een negatieve wijze in het nieuws. De middenvelder werd door een politiepatrouille onderschept toen hij tegen meer dan honderd kilometer per uur over de Antwerpse Scheldekaaien scheurde. Vervolgens legde hij een positieve alcoholtest af. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ op Play 4 komt Nainggolan nog eens terug op de bewuste avond en zijn imago.

Rode Duivels

Nainggolan volgde ook met aandacht het EK en de Nations League van de Rode Duivels. “Ik zag nooit echt een ploeg zoals bijvoorbeeld Italië dat wel was. Italië had helemaal niet dezelfde individuele kwaliteiten. Maar als Lukaku, De Bruyne of Hazard niet in de match zitten, komt er niks van en stelt het allemaal niet veel voor. Bij Marc Wilmots zag je een ploeg knokken, want het moet niet altijd mooi zijn. Soms mag het er harder aan toegaan - kijk naar Antwerp. Maar België wint enkel als het goed speelt. Als er moet gevochten worden lukt het niet.”

Zelf Duivel zijn? Nooit meer, herhaalt hij. “Want ik ben een man van mijn woord. Volgens mij had ik verdiend erbij te zijn op het WK 2018. Of het nu was als basisspeler, om op de bank te zitten of in de tribune, volgens mij hoorde ik bij de 26 geselecteerden. Martínez zei tegen mij dat hij me als basisspeler zag, maar me niet selecteerde omdat hij me niet dezelfde rol kon geven zoals bij AS Roma. Dikke zever toch? Neem me dan mee voor op de bank?”