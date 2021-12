Racistische uitlatingen richting “icoon Kompany” doen ook stof opwaaien in Engelse pers: “Over het sportieve werd geen woord meer gerept”

VoetbalOok buiten de Belgische landsgrenzen leeft het nieuwe racistisch incident in het Belgisch voetbal enorm. Raken aan een icoon als Vincent Kompany is duidelijk ook raken aan de Engelse voetbalgemeenschap, en ver daarbuiten. Een overzicht.

Bekijk hier nog eens hoe aangeslagen Kompany reageerde:

Engelse pers

Gezien het heldenstatuut van Vincent Kompany in Engeland is het maar logisch dat er in de Engelse pers heel wat over het gebeuren geschreven wordt. “Club Brugge veroordeelt fans na vermeend racistisch gedrag richting Vincent Kompany”, kopt BBC dan weer. “Kompany was duidelijk aangedaan na het gelijkspel. Hij weigerde de media toe te spreken achteraf en gaf aan naar huis te willen en tijd te spenderen met de mensen die belangrijk voor me zijn.”

In The Sun maakt het Belgische voetbal geen al te beste beurt. Zij verwijzen naar een voorval van twee maand geleden. “Eerder dit jaar werd een Manchester City-supporter nog aangevallen door een Club Brugge-fan na de Champions League-clash. Guido werd in levensbedreigende toestand achtergelaten nadat hij onderweg naar huis was van die match.” Verder wordt het legendarisch statuut van Kompany er nog eens in de verf gezet. “Hij is coach van Anderlecht sinds hij Manchester verliet nadat hij er VIER Premier League-titels had gewonnen.”

Ook in Daily Mail wordt er uitvoerig bericht over de case. ‘Vincent Kompany is ‘gedegouteerd’ na racistische opmerkingen van Club-fans. Ook zijn spelers en stafleden werden geviseerd. De gewezen aanvoerder van Manchester City liet duidelijk verstaan dat we dit niet meer zouden horen mee te maken, terwijl ook Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt en Rode Duivel Romelu Lukaku hun ongenoegen lieten blijken. “Een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur...”

Naast de rel op Jan Breydel werd ook verwezen naar een voorval in de Duitse derde klasse afgelopen weekend. In het duel tussen MSV Duisburg en VfL Osnabruck werd Ghanese flankspeler Aaron Opoku racistisch bejegend door een thuisfan. Zijn ploegmaats van Osnabruck stapten na 33 minuten prompt van het veld om hun ploegmaat te steunen en weigerden nog te spelen. De dader werd meteen geïdentificeerd en werd uit het stadion gezet, terwijl het publiek ‘Nazi’s Out’ scandeerde.

Le Figaro: “Over het sportieve werd niet meer gerept”

Ook de Franse kranten Le Figaro en L’Équipe zijn vol op de zaak gesprongen. “Terwijl de twee monumenten van het Belgische voetbal tegenover elkaar stonden, werd er over het sportieve al snel na affluiten niet meer gerept. Gewezen Rode Duivel Vincent Kompany heeft het de racistische kreten van Brugse fans veroordeeld. Een nieuw vervelend voorval, waar ook ex-ploegmakker Romelu Lukaku z’n zegje over deed. Vincent Kompany is Belg via zijn moeder en van Congolese afkomst via zijn vader.”

Andere media: “Genoeg is genoeg”

“Kompany verafschuwd door racistische aanvallen.”

“Ster in shock na topper.”

“Ze noemden ons bruine apen.”

“Genoeg is genoeg.”

Het is maar een greep uit de internationale krantenkoppen over het voorval. Van het Spaanse Mundo Deportivo tot in de Deense krant Tipsbladet wordt er over een nieuwe dieptepunt van het Belgisch voetbal geschreven. “Kompany was zichtbaar furieus in zijn interview na de match. Daarna liet hij de officiële persconferentie schieten. Het is het zoveelste voorval van racisme in het Europese voetbal dit seizoen, en al de derde case dit weekend.” Ook in het duel tussen Leeds en Arsenal werd iemand gearresteerd afgelopen weekend.

