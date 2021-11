Racing Genk tankt met twaalf goals in één week vertrouwen voor komst van West Ham: “We azen op revanche”

Buitenlands voetbal Zlatan heeft raad voor Mbappé: “Ik ben fan van Kylian, maar hij zit nog té veel in een comfortzo­ne”

Zlatan Ibrahimovic (40) heeft in een interview met het Franse ‘Téléfoot’ zijn visie gegeven over ex-club PSG, het team waarvoor hij tussen 2012 en 2016 maar liefst 156 keer scoorde. De Zweed had het onder meer over de sterren Mbappé en Messi: “Kylian doet er nog niet genoeg voor.”

31 oktober