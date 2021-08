Racing Genk staat voor loodzware opdracht in Kiev, maar voorzitter Peter Croonen gelooft in een stunt: “We gaan het gewoon doen!”

Het is on-Belgisch om zo ambitieus te zijn of toch om die ambities uit te spreken. Zeker in een land waar al wie met z`n hoofd boven het maaiveld komt met plezier een kopje kleiner wordt gemaakt. U mag het arrogant vinden, wij vinden het bewonderenswaardig, het zelfvertrouwen waarmee Racing Genk toeleeft naar het duel van vanavond. Een ambitie die perfect kadert in de mentaliteitswijziging die Croonen, De Condé en bij uitbreiding ook John van den Brom in de club willen doorvoeren. ‘Win, no matter what.’ Racing Genk wil het volk vermaken met mooi voetbal, maar intern wordt steeds meer gehamerd op de cultuur van het winnen.