Racing Genk duwt door voor concurrent Vandevoordt en wil Van Crombrugge definitief overnemen van Anderlecht

Racing Genk blijft azen op Anderlecht- doelman Hendrik Van Crombrugge (30). Een uitleenbeurt ligt niet langer op tafel. Beide clubs onderhandelen over een definitieve transfer, al is het Limburgse geduld niet eindeloos. De vicekampioen bekijkt daarom ook andere opties.

De onderhandelingen tussen RC Genk en Anderlecht over de ervaren doelman slepen al enige tijd aan. Van Crombrugge zat zelfs al tijdens de Champions’ Play-offs enkele matchen in de tribune. De Limburgse club is op zoek naar een ervaren doelman, niet alleen omdat de Champions League-voorrondes voor de deur staan en Maarten Vandevoordt door het EK U21 later terugkeert, maar het wil ook iemand die met hem de concurrentie kan aangaan. Het is nog niet gezegd dat Vandevoordt, die volgend jaar zijn transfer naar Red Bull Leipzig vervolmaakt, de concurrentiestrijd zomaar zal winnen.

Binnen Genk is er verder veel geloof in de jonge Mike Penders. Bedoeling is om het 17-jarige jeugdproduct een seizoen te laten keepen in Jong Genk om hem dan volgend jaar te laten strijden met een ervaren doelman voor het plekje onder de lat. In Van Crombrugge ziet Genk een betrouwbaar sluitstuk en iemand die bovendien over goeie voeten beschikt. Tot op heden zit er evenwel weinig schot in de zaak.

Volledig scherm Racing Genk is op zoek naar een ervaren concurrent voor Maarten Vandevoordt. © BELGA

Aanvankelijk huur

Aanvankelijk wilde Genk enkel huren en het kreeg de indruk dat paars-wit daaraan wilde meewerken. Jesper Fredberg, CEO Sports van paars-wit, zag dat blijkbaar anders. Tijdens de gesprekken leken beide partijen even langzaam naar elkaar toe te groeien, toch is vandaag de dag een akkoord nog ver weg. Het bezegelen van het vertrek van Bart Verbruggen naar Brighton zal daarbij niet geholpen hebben: Anderlecht zit niet dik in de keepers.

Genk mikt daarom nu op een definitieve transfer van Van Crombrugge, maar wil snel duidelijkheid. Op 25 juli speelt het in de tweede voorronde van de Champions League tegen Servette Genève en het liefst heeft Wouter Vrancken dan de beschikking over een extra doelman. Het ongeduld neemt toe, waardoor Genk intussen meerdere pistes verkent.

Volledig scherm © Photo News

Mooie stap

Van Crombrugge ziet een overgang naar de Cegeka Arena, na vier seizoenen bij Anderlecht, als een mooie stap. In Brussel was de enkelvoudige Rode Duivel zijn plek kwijtgeraakt aan Verbruggen - een beslissing die Anderlecht uiteindelijk veel geld opleverde. Sinds januari zat de gewezen aanvoerder, die nog twee jaar vastligt in het Lotto Park, op de bank. Hij fungeerde er zelfs als interim-keeperstrainer.

Ondertussen blijft het op uitgaand vlak stil in Genk. Bij Anderlecht is er door de lucratieve deal van Verbruggen geld vrijgekomen. Buiten Dolberg wil Anderlecht nog een handvol nieuwkomers naar Brussel halen. Zo is de zoektocht naar een nieuwe eerste keeper volop gaande. Colin Coosemans verlengde onlangs zijn contract en wordt tweede doelman.

Volledig scherm © Photo News