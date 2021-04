QUIZ. Ken jij nog alle linksbacks die Olivier Deschacht in zijn lange carrière ‘overwon’?

Belgisch voetbal Van den Brom, die de geschorste Heynen vervangt door Toma: “Die 3-2 tegen Antwerp zit me nog steeds dwars”

29 april De beker is binnen, tijd voor de play-offs! Racing Genk opent de strijd om plek twee morgen tegen Antwerp. “Ik heb het niet vaak over revanche, maar die nederlaag zit me nog altijd dwars”, zegt John van den Brom.