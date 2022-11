Qatar dubieus? FIFA-baas denkt nu al serieus aan Saudi-Arabië: “Europa vinden ze maar lastig, met al die regeltjes, dat gezeur over mensenrechten”

Onze chef voetbal vraagt zich af waarom de bondscoach achterin zo blijft zoeken: “Wat is er mis met Dendoncker?”

Over twee dagen is het zover. Dan spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK in Qatar. De hamvraag: welke verdedigers dropt Roberto Martínez straks in de basiself? Onze chef voetbal stelt dat de oplossing nochtans simpel is: Leander Dendoncker (27). Al werd die sinds zijn goede prestaties tegen Polen compleet genegeerd. “En een fatsoenlijke uitleg van Martínez bleef de voorbije maanden uit.”

10:45