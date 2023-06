PSV praat met Noa Lang, nog geen gesprekken op clubniveau

De interesse van PSV in Lang is verregaand. Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke (respectievelijk naar Liverpool en Chelsea) in januari is versterking van de vleugelposities een van de prioriteiten voor PSV, dat niet doorgaat met Rode Duivel en Dortmund-huurling Thorgan Hazard. De Eindhovenaren hebben contact met de aanvaller van Club Brugge gehad. Blauw-zwart hoorde zelf nog niets van PSV, maar het is de verwachting dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de transfer. Er is immers nog meer buitenlandse interesse voor Lang.