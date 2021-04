PSV-icoon Willy van der Kuijlen sterft op 74-jarige leeftijd

Voetbal Vernieti­gen­de kritiek uit verschil­len­de hoeken op Super League: “Ik walg ervan, neem die clubs al hun punten en geld af”

10:24 Twaalf Europese topclubs zijn vannacht met hun plannen voor een Super League naar buiten gekomen. De zes grootmachten in Engeland bundelen daarvoor de krachten met de drie grootste clubs in Spanje en Italië. De kritiek op die ‘putsch’ is niet mals. Ook de KBVB verzet zich tegen het idee.