PSV-fan bestormt veld en deelt slag uit aan Sevilla-doelman, wedstrijd ligt even stil

Bakayoko: “Ik probeer het te verwerken, maar het is moeilijk”

Bakayoko hield een dubbel gevoel over aan het duel dat PSV met 2-0 won. Dat volstond niet na de 3-0 nederlaag vorige week in Sevilla. “Het resultaat is goed, maar we liggen er wel uit”, gaf hij aan. “Sevilla verwachtte dat wij gingen aanvallen en hield de ruimtes heel compact. We hebben veel geïnvesteerd in het eerste uur en tegen het einde van de wedstrijd werden de ruimtes groter. We wilden onze supporters trots maken. Het is jammer dat dat net niet is gelukt.”