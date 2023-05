PSG veroordeelt "ontoelaatbare en beledigende acties" van supporters: “Niets kan dergelijke daden rechtvaardigen”

JUPILER PRO LEAGUE Intussen in Europe play-offs: liefst 37% minder toeschou­wers dan in reguliere competitie

Op de eerste speeldag in de Europe play-offs zakte het toeschouwersaantal met gemiddeld 37%. AA Gent toont wel begrip voor de vele lege plaatsen tegen Westerlo: “Het missen van PO1 was voor de fans een enorme patat.” Al kwam er intussen goed nieuws voor de deelnemers aan de Europe play-offs: door de bekerzege van Antwerp mag de winnaar rechtstreeks Europa in. Benieuwd of dat gegeven volgende week zijn rol zal hebben op de interesse van de supporters.