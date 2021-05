PSG laat dure punten liggen tegen Rennes, Kimpembe pakt rood na zware fout op Doku

PSG laat dure punten liggen tegen Rennes, Kimpembe pakt rood na fout op Doku

Paris Saint-Germain heeft een slechte zaak gedaan in de Franse titelstrijd. De Parijzenaars lieten vanavond immers twee dure punten liggen op bezoek bij Stade Rennais. Neymar opende de score, maar Guirassy scoorde de gelijkmaker. PSG eindigde de match ook nog met een mannetje minder. Kimpembe pakte direct rood na een zware tackle op Rode Duivel Jérémy Doku, die de match wel uitspeelde. In de stand volgt PSG op drie punten van leider Lille, er staan nog twee speeldagen op het programma. Rennes is zevende.

Volledig scherm PSG's Colin Dagba, left, and Rennes' Jeremy Doku fight for the ball during a French League One Soccer match between Rennes and PSG at the Roazhon Park stadium in Rennes, France, Sunday, May 9, 2021. (AP Photo/David Vincent) © AP

Hertha Berlijn en Bielefeld komen niet tot scoren in kelderkraker

Op de 32e speeldag in de Bundesliga hebben Hertha Berlijn en Arminia Bielefeld elkaar in evenwicht gehouden. In het Olympisch Stadion vielen er geen doelpunten te noteren. Beide ploegen schieten niet veel op met de puntendeling, aangezien zowel Hertha als Bielefeld in volle degradatiestrijd verwikkeld is.

Hertha telt na de scoreloze partij 31 punten uit evenveel wedstrijden en palmt de 14e plaats in de rangschikking in. Bielefeld kan een gelijk aantal punten voorleggen, maar heeft wel een match meer gespeeld en staat twee plaatsen lager gerangschikt. Dedryck Boyata betrad pas in minuut 73 het speelveld, Dodi Lukebakio is nog steeds buiten strijd na een coronabesmetting.

Eerder op de dag verloor FC Keulen, de voorlaatste in de stand, met zware 1-4 cijfers van Freiburg. Het heeft twee punten minder dan Hertha en Bielefeld. Hekkensluiter Schalke 04 is al een tijdje zeker van de degradatie.

Volledig scherm © EPA

Ajax zet landstitel kracht bij met ruime zege op Feyenoord

Op de 32e speeldag in de Eredivisie heeft landskampioen Ajax zondag afgetekend een tumultueuze Klassieker gewonnen op bezoek bij Feyenoord. Het scorebord in de Kuip gaf na affluiten 0-3 aan.

Het altijd beladen duel tussen Ajax en Feyenoord stond bol van de gebeurtenissen. Marcos Senesi vloerde zijn eigen doelman en bracht de Amsterdammers op voorsprong. Robert Bozenik maakte snel gelijk, maar het doelpunt werd afgekeurd op aangeven van de VAR. Op slag van rusten pakte Edson Alvarez rood en kreeg Feyenoord een strafschop toegekend. Leroy Fer mocht aanleggen, maar kon de kans op de gelijkmaker niet verzilveren.

In de tweede helft trok Ajax de wedstrijd volledig naar zich toe. Ook de thuisploeg moest door een tweede gele kaart voor Tyrell Malacia op het uur met een man minder verder. Ridgeciano Haps besliste de wedstrijd met een nieuwe owngoal. Invaller Mohammed Kudus diepte nog uit tot 0-3.

Ajax vierde zo zijn vorige week behaalde landstitel in stijl. Later op de dag gaat PSV op het veld van Willem II op zoek naar de overwinning om de tweede plaats opnieuw over te kunnen nemen van AZ. Ondanks de nederlaag kan Feyenoord de play-offs nauwelijks meer ontlopen.

Volledig scherm © EPA

Sels kan Straatsburg niet behoeden voor duur puntenverlies

Op de 36e speeldag in de Ligue 1 heeft Straatsbrug zondag thuis een zure 2-3 nederlaag geleden tegen Montpellier.

Straatsburg, met Matz Sels tussen de palen, keek na 50 minuten spelen tegen een troosteloze 0-3 achterstand aan. Gaetan Laborde (36. en 50.) en Andy Delort (46.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Ludovic Ajorque (69.) deed namens de thuisploeg iets terug, de aansluitingstreffer van Kevin Zohi (94.) kwam veel te laat.

Niet enkel de titelstrijd, maar ook de degradatiestrijd op het Franse hoogste niveau belooft een spannende ontknoping te kennen. Met nog twee speeldagen voor de boeg bedraagt de kloof tussen nummers 14 Stade Brest (40 ptn.) en nummer 18 Nantes (37 ptn.) slechts drie punten. Straatsburg staat 16e met 38 punten.

Volledig scherm © Photo News

Busi en Dierckx moeten kelk tot op bodem ledigen met Parma

Op de 35ste speeldag in de Serie A heeft het reeds gedegradeerde Parma een nieuwe klap moeten incasseren. Het verloor op eigen veld met 2-5 van Atalanta.

Ruslan Malinovsky (12.), ex-Genk, bracht de bezoekers al snel op voorsprong. Invaller Matteo Pessina (52.) verdubbelde snel na rust de score en Luis Muriel (77.) velde in het slotkwartier het harde verdict. Juan Francisco Brunetta milderde een minuut later tot 1-3. In een spektakelrijk slot liep de score zelfs op tot 2-5, door onder meer een tweede doelpunt van Muriel. Busi speelde de hele wedstrijd, Dierckx bleef aan de bank gekluisterd.

In een rechtstreeks duel om het behoud deed Cagliari tegelijkertijd een gouden zaak op bezoek bij Benevento. Na één minuut zette Charalampos Lykogiannis de uitploeg al op rozen. Gianluca Lapadula scoorde een kwartier later tegen. In de tweede helft trok Cagliari door toedoen van Leonardo Pavoletti (64.) en Joao Pedro (93.) de driepunter over de streep. Nummer 18 Benevento staat zo, met nog drie speeldagen te gaan, vier punten in het krijt op nummer 15 Cagliari. Radja Nainggolan maakte aan bezoekende zijde de 90 minuten vol.

Zondagavond (20u45) geven Juventus en AC Milan elkaar nog partij, met als inzet een ticket voor de Champions League.

Volledig scherm © AP

City moet titelfeest nog even uitstellen na zege van stadsgenoot Manchester United

Manchester United heeft het landskampioenschap van Manchester City nog even uitgesteld. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer won zondag in Birmingham met 1-3 van middenmoter Aston Villa. Daardoor kwam United op 10 punten van City, dat zaterdag thuis verloor van Chelsea (1-2).

De nummer 2 van de Premier League speelt dinsdag thuis tegen Leicester City en haalt twee dagen later de afgelaste wedstrijd tegen Liverpool in. City speelt pas vrijdag weer, uit tegen Newcastle United en kan voor het begin van die wedstrijd al kampioen zijn bij misstappen van United.

Volledig scherm © AFP

Manchester United keek bij de rust nog tegen een achterstand aan (1-0). Bertrand Traoré maakte het doelpunt. Na de rust kwam de productie bij de bezoekers alsnog op gang. Bruno Fernandes, Mason Greenwood en Edinson Cavani brachten de treffers op hun naam.Keulen laat na penaltymisser belangrijk punt liggen in strijd om behoud

Op de 32e speeldag in de Bundesliga heeft degradatiekandidaat Keulen zondag in eigen huis een kostbare nederlaag geleden tegen middenmotor Freiburg. Het verloor zwaar met 1-4. Bij 1-2 miste Keulen een strafschop.

Freiburg had na 20 minuten spelen al een dubbele voorsprong te pakken. Nils Petersen en Ermedin Demirovic waren de schutters van dienst. In de tweede helft slaagde de thuisploeg er met een vroege goal namens Sebastian Andersson in om de spanning weer in de wedstrijd te brengen. Net voorbij het uur kreeg het vanop de stip een uitgelezen mogelijkheid om de bordjes in evenwicht te hangen, maar Ondrej Duda faalde. Vincenzo Grifo en Jonathan Schmid draaiden het mes nog wat dieper in de wonde in de toegevoegde tijd.

Door het dure puntenverlies blijft Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd centraal achterin, in de degradatiezone hangen. Het staat met nog twee matchen te gaan voorlaatste met 29 punten. Bielefeld en Hertha Berlijn tellen beiden één puntje meer, maar hebben respectievelijk één en twee wedstrijden minder gespeeld. Schalke 04 en Benito Raman zijn al zeker van degradatie naar de Duitse tweede klasse.

Volledig scherm © EPA