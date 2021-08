PSG-coach Pochettino fietst om Messi-vragen heen, Guardiola: “City betaalde veel geld voor Grealish, we zitten niet met Messi in ons hoofd”

Morgen is het al zover, dan begint Paris-Saint Germain aan een nieuwe seizoen in de Ligue 1 tegen Troyes. In aanloop naar de competitiestart was er uiteraard een perspraatje met coach Mauricio Pochettino. De Argentijnse oefenmeester werd daarbij meteen aan de tand gevoeld over het vertrek van zijn landgenoot Lionel Messi bij FC Barcelona.

De aanvaller werd de voorbije dagen gefotografeerd aan de zijde van PSG-spelers Neymar, Di Maria en Paredes. Bovendien lijkt PSG één van de weinig ploegen die - met dank aan de oliedollers van voorzitter Nasser Al-Khelaifi - kapitaalkrachtig genoeg is om Messi’s jaarloon van minstens 70 miljoen euro op te kunnen hoesten. Aan Pochettino om de moeilijke vragen te beantwoorden.

“Uiteraard hebben we gezien wat er gebeurd is gisteren, maar de realiteit is dat ik met mijn spelersgroep gefocust ben op de eerste wedstrijd van het seizoen. We willen in de eerste plaats naar Troyes gaan om te winnen. Ik weet tegelijk wel dat de club in stilte hard werkt om de ploeg te verbeteren en de doelstellingen te behalen die voor dit jaar uitgelijnd zijn", aldus Pochettino.

Een stuk wijzer kwam men uit de woorden van Pep Guardiola. Hij sprak met de pers in aanloop naar de Community Shield-finale tegen Leicester City. Guardiola had Messi nog onder z'n hoede bij Barcelona. “Kijk, we hebben Jack Grealish aangetrokken voor 117 miljoen euro. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en hij draagt hier volgend seizoen het rugnummer 10. We waren er ook van overtuigd dat Leo door zou gaan bij Barcelona.”

Guardiola gaf dus te kennen dat City niet Messi in het hoofd zit/zat. De Citizens richten hun pijlen veeleer op Harry Kane van Tottenham, maar ook daar is een akkoord nog ver weg. Tottenham vraagt 150 miljoen euro, een bedrag dat ze bij City niet willen betalen. “Als ze bereid zijn te praten, dan willen we hem graag vastleggen. Harry is een uitzonderlijke aanvaller. Geen twijfel aan. Maar het is aan Tottenham om de prijs bij te stellen.”

Messi is volgens Guardiola behoudens een verrassing dus out of the picture bij City. “Neen, we denken niet aan hem. Het enige wat je kan zeggen is dat we dankbaar moeten zijn dat hij Barcelona op zo'n hoog niveau heeft gebracht. Ik wens hem voor de laatste jaren van zijn carrière het allerbeste. Ik hoop dat hij het beste afscheid ooit krijgt, want dat verdient hij. Helaas was dat bij Barcelona door omstandigheden niet mogelijk.”

