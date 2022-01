Propere Handen houdt Belgische voetbal al ruim drie jaar in haar greep: een chronologisch overzicht

Propere Handen Het federaal parket heeft het onderzoek afgerond in de zaak Propere Handen . Een zaak die al ruim drie jaar het Belgische voetbal in de ban houdt. Wat is er precies allemaal gebeurd sinds die 10de oktober 2018? Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

10/10/2018

Het gerecht legt een bom onder de Belgische voetbalwereld. In een onderzoek naar financiële fraude en matchfixing verrichten 184 agenten 44 huiszoekingen. Er worden 25 arrestaties uitgevoerd. Spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn de spilfiguren. Scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière worden opgepakt en ook Club Brugge coach Ivan Leko brengt de nacht in de cel door. Los van operatie ‘Propere Handen’ start het parket van Tongeren ook een strafonderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay.

12/11/2018

Onderzoeksrechter Joris Raskin wordt gewraakt en definitief van het onderzoek gehaald.

14/11/2018

Het gerecht valt binnen bij Moeskroen. Er worden op zeven plaatsen huiszoekingen verricht en drie bestuursleden worden meegepakt voor verhoor. Het onderzoek kadert in het witwassen van geld en onwettige aandeelhouderconstructies.

Volledig scherm Joris Raskin. © Photo News

16/11/2018

Na meer dan een maand in de cel te hebben doorgebracht verlaat scheidsrechter Bart Vertenten de gevangenis van Hasselt.

27/11/2018

Spelersmakelaar Mogi Bayat verlaat de gevangenis na het betalen van een borgsom van 150.000 euro. Ook advocaat Laurent Denis en financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans worden vrijgelaten onder voorwaarden.

12/02/2019

Het Propere Handen-onderzoek belandt in een nieuwe fase nadat Dejan Veljkovic zich heeft aangediend als spijtoptant in ruil voor strafvermindering. Het gerecht verricht drie huiszoekingen met als centrale figuur trainer Peter Maes, hij brengt de nacht in de cel door.

Volledig scherm Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, de twee spilfiguren. © DR.

24/04/2019

Speurders vallen binnen bij Anderlecht en onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Aleksandar Mitrovic naar de Engelse voetbalclub Newcastle.

01/06/2019

Het bondsparket heeft het dossier van het gerecht in handen gekregen en eist dat KV Mechelen niet promoveert naar 1A, ze vorderen ook de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B voor hun rol in de zaak rond matchfixing.

25/06/2019

Het gerecht houdt een nieuwe ondervragingsronde na verklaringen van Veljkovic. Onder meer trainer Georges Leekens, ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck worden aan de tand gevoeld.

17/07/2019

BAS-baas Boes velt zijn verdict over de matchfixing-zaak. KV Mechelen mag gewoon aantreden in 1A, maar mag Europa niet in. Waasland-Beveren wordt vrijgesproken over de hele lijn. Het federaal parket had bewijsstukken geleverd aan het bondsparket. Maar ondanks de beschikbare tapes over gesprekken tussen bestuursleden van KV Mechelen en Veljkovic over potentiële wedstrijdvervalsing tegen Waasland-Beveren moet KV Mechelen op het einde van de rit dus niet degraderen. Het bondsreglement bevatte te veel gaten. KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans worden wel geschorst voor jaren.

11/09/2019

Henrotay wordt in Monaco van zijn vrijheid beroofd op verdenking van fraude. Een dag later wordt ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aangehouden in deze zaak.

Volledig scherm Herman Van Holsbeeck met Mogi Bayat. © photo_news

04/10/2019

Het gerecht toetst de verklaringen van spijtoptant Veljkovic verder af. Zo moet ook de bestuurstop van Club Brugge - voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert - langsgaan bij de speurders. Alle ploegen die op één of andere manier hebben samengewerkt met spijtoptant Veljkovic worden ondervraagd. Ook Lokeren, KV Mechelen, Racing Genk, Standard, Anderlecht een AA Gent krijgen zo een uitnodiging in de bus.

29/01/2020

Speurders doen huiszoekingen bij Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard. Dit in het kader van het onderzoek naar Henrotay, die intussen de cel mocht verlaten na een borgsom van 250.000 euro en nog steeds in Monaco zit.

24/06/2020

Na enkele maanden oponthoud door de coronacrisis melden de speurders van het federaal parket zich opnieuw. Dit keer bij Genk en Charleroi. Ze vragen de clubs naar een aantal transferdocumenten tussen 2014 en 2015. Daarbij is één rode draad: het waren stuk voor stuk dossiers waar makelaar Mogi Bayat bij betrokken was.

10/12/2020

De speurders werken in alle stilte verder aan de zaak. Wel raakt bekend dat AA Gent-manager Louwagie eind november voor een tweede keer - na 4 oktober 2019 - werd ondervraagd. Als getuige, niet als verdachte.

28/09/2021

Na een periode van opnieuw lange stilte komt de RTBF-documentaire ‘Milieu du terrain’ met nieuwe onthullingen. Daaruit moet onder meer blijken dat scheidsrechter Delferière zich opstelde als makelaar van Charleroi-trainer Felice Mazzu en dat Mogi Bayat in de titelstrijd van 2014 luxehorloges zou hebben aangeboden om wedstrijden te beïnvloeden en transfers te regelen. Er wordt bovendien gewag gemaakt van een mogelijke dubieuze rol voor Genk-coach Emilio Ferrera, die in de portefeuille zat van Bayat. Het is de start van een nieuwe tsunami. Bayat dient een klacht in vanwege laster en voor schending van het geheim van het onderzoek.

Volledig scherm Sébastien Delferière. © Photo News

19/11/2021

Een opdoffer voor de Belgische voetbalbond. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de schorsingen van de vier KV Mechelen-bestuurders (Somers, Vanroy, Steemans en Timmermans) en Veljkovic en Mortelmans van tafel geveegd. Veljkovic eist een schadevergoeding omdat hij drie jaar niet kon werken als makelaar.

25/11/2021

Het werk van spijtoptant Veljkovic zit erop. Hij heeft volledige bekentenissen afgelegd in het voetbalschandaal. In ruil hoeft hij niet terug naar de gevangenis en krijgt hij een voorwaardelijke boete van 80.000 euro.

14/12/2021

Veljkovic spreekt voor het eerst. Het interview met Pano werd al anderhalf jaar geleden afgenomen. Veel nieuwe feiten komen niet aan het licht. Alleen beweert Veljkovic dat oud-bondscoach Georges Leekens Lokeren-verdediger Derrick Tshimanga liet debuteren bij de Rode Duivels om zijn marktwaarde op te krikken en zo een zwart voorschot van 200.000 euro die hij nog moest aan Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht te compenseren. “Ik heb meegedaan in het systeem, dat is een fout van mij. Maar ik ben niet de enige. Spelers, trainers, managers en clubbestuurders hebben mij gevraagd of ik kon helpen met zwartgeldconstructies”, verklaart Veljkovic.

15/12/2021

Een dag later komt het boek van Veljkovic uit. ‘De biecht van Veljkovic’. Daarin beweert hij onder meer dat Van Holsbeeck hem inschakelde om de titelstrijd van 2016/17 tussen Anderlecht en Club Brugge in het voordeel van de Brusselaars te laten uitdraaien. “Ik moest Delferière vragen om Anderlecht ‘te beschermen’ op Brugge.” Delferière doet de uitspraken af als “lachwekkend”. Het bondsparket onderneemt geen stappen.

14/01/2022

Het federaal parket heeft het onderzoek afgerond in de zaak Propere Handen. 56 topfiguren uit de voetbalwereld worden verdacht van onder meer witwassen, schriftvervalsing en matchfixing. De absolute top, van clubvoorzitters tot de voetbalbond, volgens het parket heeft elk van hen iets op hun kerfstok. Dat blijkt uit de eindvordering die VTM Nieuws en HLN kon inkijken. “Dit is de lijst waarop iedereen zat te wachten”, zegt journalist Faroek Özgünes.