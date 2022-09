Pro League lanceert nieuwe app: “Onmisbaar voor iedereen die van Belgisch voetbal houdt”

Jupiler Pro LeagueStraffe statistieken van jouw favoriete club en spelers, realtime updates tijdens alle matchen, de strafste videocompilaties en handige functies die de beleving van de supporters in het stadion, voor de buis of op café alleen maar verbetert. Met de gloednieuwe en gratis Jupiler Pro League app brengt de Pro League haar fans meer dan ooit dichter bij het Belgisch voetbal.

Lorin Parys, CEO van de Pro League: “Deze nieuwe mobile app wordt een digitaal ontmoetingspunt voor alle fans van de Jupiler Pro League. Onze app biedt supporters voor, tijdens en na alle wedstrijden gratis content en boeiende gespreksstof. Tijdens de wedstrijd kan je met de app makkelijk een pintje bestellen in het stadion, daar starten we dit volgend weekend al mee in de Elindus Arena van Essevee. En na de wedstrijd kan je er voor de Jupiler Man of the Match stemmen. En dit is nog maar het begin. De komende maanden blijven we innoveren en features toevoegen. Straks kan je er je eigen Fantasy Team samenstellen, voegen we meer fan votings toe en komt er een beloningssysteem met leuke prijzen. Deze gratis app wordt onmisbaar voor iedereen die van Belgisch voetbal houdt, want voortaan is alles wat je moet weten over de Jupiler Pro League slechts één vingerveeg ver.”

Vanaf vandaag kan iedereen de Jupiler Pro League app downloaden in de App Store, via Google Play of op de website van de Pro League. Met de app, mis je geen seconde meer van de hoogste voetbalklasse. De kalender, het klassement, de uitslagen en alle statistieken steken voortaan gewoon in je broekzak. Elke Jupiler Pro League-wedstrijd kan je minuut per minuut volgen, met realtime updates over jouw favoriete team. Bovendien bepaal jij via onze app helemaal zelf wie verkozen wordt tot ‘Jupiler Man van de Match’.

Volledig scherm Lorin Parys © BELGA

En het voetbalplezier op onze Jupiler Pro League app beperkt zich niet tot de wedstrijddagen. Dankzij verhelderende statistieken over clubs en individuele spelers kan jij de analist in jezelf naar boven halen, door voor de wedstrijd uit te pakken met straffe pronostieken en na de match nog uren te debatteren met vrienden en familie. Een doelpunt of straffe actie van de voorbije speeldag gemist? De videozone in de Jupiler Pro League app biedt het antwoord, met samenvattingen van alle duels en heerlijke compilatievideo’s.

Pintjes bestellen via app

Supporters zullen straks in de Belgische voetbalstadions zelfs een frisse Jupiler of een ander drankje kunnen aankopen met behulp van de app. Dankzij de samenwerking met AB Inbev kan dat vanaf volgend weekend zelfs al in het stadion van SV Zulte Waregem. “We zijn heel blij dat we samen met de Pro League een innovatieve meerwaarde kunnen bieden aan de fans”, zegt Rob Aerts, Senior Brand Manager van Jupiler. “Het verwachtingspatroon van de consument evolueert snel, waardoor de oude Jupiler applicatie aan vernieuwing toe was. Via de nieuwe app zullen supporters in een aantal voetbalstadions de wachtrijen aan de bar kunnen overslaan, of hun Jupiler zelfs naar hun zitplaats laten brengen.”

Voor en door fans

De Pro League werkt al sinds 2020 met het gelauwerde IT-bedrijf In The Pocket aan deze nieuwe applicatie, die het middelpunt zal vormen van haar vernieuwde digitale contentstrategie. De voorbije weken en maanden betrok de digitaal productontwikkelaar uit Gent in de testfase ook supporters bij het ontwerp. Dankzij de inbreng van deze fans konden we enkele optimalisaties in de app aanbrengen om het gebruiksgemak te verhogen en beter inspelen op de verwachtingen van de supporters.

Deze werkwijze is een mooi voorbeeld van hoe de Pro League haar belangrijkste stakeholder - de fan - bij het Belgisch voetbal wil betrekken. Ook de komende maanden zullen we hun feedback gebruiken om de Jupiler Pro League app uit te breiden en te verbeteren, zodat we een applicatie samenstellen die volledig op maat is van de supporters. Onder de features die nog worden toegevoegd, bevinden zich ons voetbalspel Fantasy Pro League, uitgebreide clubpagina’s en veel meer fan votings.