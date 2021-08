Priske gelooft voor 100 procent in Antwerpse stunt: “Radja is goed bezig”

Europa LeagueZelf twee doelpunten maken, een clean sheet houden en winnen met strafschoppen. Of gewoon drie goals scoren. Antwerps missie even neerpennen is poepsimpel, ze ook daadwerkelijk realiseren wordt een ander paar mouwen. Toch gelooft coach Brian Priske rotsvast in de goede afloop. “We hebben niet getraind op penalty’s.”

Antwerp heeft wat recht te zetten, coach.

“Ja, dat klopt. Vooral in het defensieve compartiment. Wat er op Cyprus gebeurde, had niet veel met tactiek te maken, of met hoeveel we achterin speleden. Individuele fouten, die je op dit niveau niet mag maken, deden ons de das om. Als je zulke foutjes maakt en blijft maken, gaat het snel. Het deed pijn, en dat gevoel bleef deze week nazinderen.”

Her en der wordt er geopperd om van systeem te veranderen. Met vier achterin is nog geen succes gebleken, De Laet gaf een zekerdere indruk op de flank,...

(stellig) “... Nee. Ik verander niet. Iedereen spreekt hier maar over met vijf achterin in plaats van met vier, maar vorig seizoen kreeg Antwerp 59 goals tegen met vijf achterin. 59. Mij gaat het niet over een systeem of een tactiek, maar over hoe de spelers verdedigen, individueel en als ploeg. Ik zie genoeg kwaliteit om met vier achterin te spelen. Maar ik denk en hoop dat iedereen wel weet dat we op Cyprus met zeven nieuwe spelers aan de aftrap stonden. Da’s veel, dan mis je toch af en toe nog een beetje de relatie (Priske bedoelt communicatie, interactie, red.) tussen elkaar. Dat heeft tijd nodig, maar ik heb er vertrouwen in dat dit snel zal komen, ik ben er zelfs van overtuigd dat dit vanavond al is.”

Eén van de spelers die op Cyprus niet vrijuit ging, was Ritchie De Laet. Vindt u hem niet eerder een back dan een centrale verdediger?

“Ik zie in Ritchie een goede centrale verdediger. Hij heeft snelheid, kracht, is slim, weet wat te doen. Ook rond hem staan een aantal nieuwe spelers. Dan maak je soms toch dat foutje dat je normaal niet doet. Dat is mijn gevoel.”

Volledig scherm Ritchie De Laet en Birger Verstraete tijdens de heenmatch. © BELGA

Is Omonia na de 4-2 favoriet?

(blaast) “Pfff, ik denk niet in termen van favoriet of geen favoriet. Dat maakt mij allemaal niet uit. Wij zijn hier om te winnen. Met drie goals verschil of via penalty’s. (lacht) Als dat lukt, mag Omonia vooraf gerust favoriet zijn. Wij willen gewoon opnieuw de poules van de Europa League spelen.”

Bij verlies wacht jullie met de Conference League nog een vangnet. Is dat een geruststelling?

“Nee. Helemaal niet. Ik denk niet aan de Conference League. De Europa League: dát is wat telt voor mij, voor de club, voor de spelers. Niemand spreekt over een... Hoe zeg je dat? Vangnet.”

Vereiste één om te winnen vanavond is minstens twee keer scoren. Zorgt dat niet voor immens veel druk op de frêle schouders van Johannes Eggestein? Het laatste doelpunt van de jonge Duitser was meer dan vier maanden geleden.

“Het moet niet alleen van hem komen, hé? Of hij nu scoort of de rechtsachter, maakt me niet uit. Al wil je als offensieve speler uiteraard doelpunten maken. Dat geldt voor Jo, maar ook voor Miyoshi, Balikwisha, Benson. En ook voor Radja. Die wil ook heel graag scoren.”

Radja. Hoe is het met hem, en met zijn focus na de voorbije bewogen week?

“Met Radja zijn focus is niks mis. Vorige week niet, nu niet. Elke dag dat hij hier is, traint hij zoals het moet. Radja is goed bezig. In de kleedkamer, tegen de andere jongens,... Hij toont zijn kwaliteiten op het veld. Dat zagen we ook in Nicosia, in het halfuur dat hij inviel.”

Volledig scherm © Photo News

Hebben jullie getraind op penalty’s? Het kan daarop aankomen...

“Niet echt. Een klein beetje. We hebben ons beziggehouden met die match, willen die winnen door drie keer te scoren.”

Dan moeten jullie wel de nul eens gaan houden. Dat lukte dit seizoen nog niet.

(lacht) “Dan is dit het ideale moment voor een eerste clean sheet denk ik. Ik zag ook op Cyprus al veel goede momenten en ben ervan overtuigd dat het anders kan.”

Hoop je op een ouderwetse, Antwerpse heksenketel?

“Absoluut. Onze fans zijn onze twaalfde man. Met veel lawaai, veel druk op Omonia en de refs.”

De refs?

“Ja, je weet maar nooit. Bij Europees voetbal speelt alles mee. Ook dat.”

