Priske: "Als we te stereotiep voetballen, kan Union naar hartenlust counteren”

Op het veld van Club Brugge trad Antwerp in een 3-5-2-opstelling aan. “Het is mogelijk dat we opnieuw met drie man achterin zullen spelen. In Brugge hebben we ons aangepast om meer zekerheid in te bouwen. Club is aanvallend heel sterk en dan vooral met hun wingbacks. Union speelt een gelijkaardig systeem. Al ben ik liever een trainer die met z’n vieren achterin speelt. Op die manier kan er offensief meer gebracht worden.”

Het zal zondag weer opletten worden voor het duo Undav-Vanzeir. Bijna drie maanden geleden kwam Union op de Bosuil winnen met 0-2 na twee goals van Undav en een assist van zijn spitsbroeder. “Ze zijn samen goed voor bijna 40 doelpunten en maken het elke ploeg moeilijk. We moeten klaar zijn voor de omschakeling. De doelpunten die ze maakten tegen Anderlecht hebben we natuurlijk laten zien. Elke keer dat we balverlies lijden zullen we 100 procent gefocust moeten zijn. Bovendien moeten onze verdedigers zich al voorbereid zijn op eventueel balverlies.”

Quote We moeten de bal in de zestien krijgen. Dat zijn de momenten waarop ik zie dat Union het wat lastiger heeft. Priske

Naast de aanvallende kwaliteiten is Union ook verdedigend sterk, weet Priske. “In de competitiewedstrijd hadden we bijna 60 procent balbezit, maar konden we amper iets creëren. We moeten de bal in de zestien krijgen. Dat zijn de momenten waarop ik zie dat Union het wat lastiger heeft. Als we te stereotiep gaan voetballen, kunnen ze naar hartenlust counteren.”

Seck is geschorst na zijn rode kaart op Jan Breydel, Verstraete keert dan weer terug uit schorsing. Haroun speelde wel een sterke wedstrijd in Brugge. “Of dat een moeilijke afweging is? Neen, ik moet altijd keuzes maken. Dat is een deel van de job. Birger (Verstraete red.) heeft al zo vaak getoond dit seizoen dat hij belangrijk is voor ons. Het is aan mij om de keuze te maken die het beste is om de wedstrijd te winnen.”

Bjorn Engels raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Union. De centrale verdediger trainde heel de week mee, maar is volgens Priske nog niet klaar voor een selectie.

