Prinsdom lonkt voor Club-trainer na ontslag van Kovac: Philippe Clement topkandidaat bij Monaco

Nog voor het officiële ontslag van AS Monaco-coach Niko Kovac (50) werd zijn naam al aan de Zuid-Franse club gelinkt. Philippe Clement, volgens de welingelichte sportkrant L’Equipe dé kandidaat bij uitstek om trainer te worden bij Monaco. Nog op de shortlist van sportief directeur Paul Mitchell, maar weliswaar in de schaduw van Clement: Paulo Fonseca en Jesse Marsch, in tegenstelling tot Clement clubloos na hun ontslag bij AS Roma en RB Leipzig.

Volledig scherm Volgens L'Équipe denkt AS Monaco aan Philippe Clement. © L'Équipe

Aan de informatie van L’Equipe hoeft niet getwijfeld te worden. Mitchell kent de Belgische competitie bovendien goed - Monaco is hoofdaandeelhouder van Clubs buur Cercle Brugge. Vraag is evenwel hoe het nieuws bij het Brugse bestuur én in Waasmunster ten huize Clement onthaald is. Vorige zomer bleef de coach na twee opeenvolgende landstitels uiteindelijk aan wal nadat-ie de markt naar eigen zeggen had afgetast, in afwachting van een nieuw contract - zijn huidige liep toen af in de zomer van 2022. Het toen geïnteresseerde Schalke 04 en Sheffield United, beiden tweedeklassers, deden Clement net als aanbiedingen uit China of de woestijn niet zwichten voor een vertrek. De T1 tekende begin juni een overeenkomst voor onbepaalde duur. ‘Zo geven we beide partijen de kans om evaluatiemomenten in te bouwen’, klonk het bij CEO Vincent Mannaert.

Zeven maanden en een paar evaluatiemomenten verder is de relatie tussen het Philippe Clement enerzijds en het bestuur, de spelersgroep en de achterban anderzijds op zijn zachtst gezegd aangetast. Club tuimelde dit seizoen van de ene in de andere mini-crisis, waarbij Clement vanuit alle hoeken onder vuur kwam te liggen. Om maar te zeggen dat de situatie anders is dan afgelopen zomer. En dat AS Monaco, de huidige nummer zes in de Ligue 1, en al de troeven die het prinsdom te bieden heeft, fel afsteken tegenover Sheffield of Schalke.

Volledig scherm Philippe Clement en CEO Vincent Mannaert, tijdens het trainigskamp vorige winter. © BELGA

Hoewel de verstandhouding tussen Clement en Club er niet is op vooruitgegaan, hebben beide partijen tot voor kort in ieder geval evenwel de intentie om minstens tot het einde van het seizoen met elkaar door te gaan. Dat gold al die tijd vanzelfsprekend voor Clement, maar ondanks het moeilijke seizoen ook voor het bestuur van Club. Vraag is of de concrete interesse van AS Monaco daar straks verandering in zal brengen. Zo heeft Clement na dit seizoen geen zekerheid over een verlengd verblijf in Brugge. Vanuit die optiek is de interesse van Monaco, wanneer die straks daadwerkelijk geofficialiseerd wordt, een opportuniteit voor de Antwerpenaar, die de Ligue 1-club seizoen onder meer charmeerde met de goeie prestatie op de openingsspeeldag tegen PSG (1-1). Wordt snel vervolgd.

Volledig scherm © Photo News