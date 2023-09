Premier League geeft recordbedrag van bijna 3 miljard uit aan transfers, Saoedi-Arabië verschijnt op toneel

KIJK. De opvallendste transfers van deze zomer

De steenrijke competitie in Engeland heeft zijn vorige aankooprecord verpulverd met een stijging van ongeveer 520 miljoen euro in vergelijking met de zomer van 2022 (2,224 miljard euro). De Premier League is veruit de competitie met de grootste uitgaven, voor de Franse Ligue 1 (900 miljoen euro) met Paris Saint-Germain als drijvende kracht.

Chelsea gaf opnieuw veel geld uit door Christopher Nkunku, Moisés Caicedo en Roméo Lavia aan te trekken. Ook Manchester City (Josko Gvardiol) en Arsenal (Kai Havertz, Declan Rice) lieten van zich spreken.

Volledig scherm Roméo Lavia. © Chelsea FC

Bij de “Big Five” (met ook Duitsland, Spanje en Italië) zijn Engeland en Frankrijk de enige landen die meer uitgaven dan dat er verdiend werd aan transfers. Het negatief saldo bedraagt ongeveer 1,2 miljard in de Premier League en 33 miljoen in de Ligue 1, terwijl de balans positief is in de Bundesliga (288 miljoen), Serie A (166 miljoen) en La Liga (117 miljoen).

Saoedi-Arabië haalt La Liga in

Opvallend is dat de Spaanse competitie minder heeft uitgegeven dan in de zomer van vorig jaar (440 miljoen in 2023, tegenover 506 miljoen in 2022). La Liga verdwijnt daardoor uit de top vijf van de grootste kopers en is ingehaald door Saoedi-Arabië, een opkomende financiële macht in de voetbalwereld.

Op een week van het sluiten van zijn transfermarkt heeft de Saudi Pro League volgens schattingen van Deloitte 805 miljoen euro besteed aan sterren van het oude continent. Engeland kreeg het grootste deel van de taart (285 miljoen euro), voor Frankrijk (135). De Premier League kon zo het verschil tussen uitgaven en inkomsten wat meer beperken: 1,176 miljard euro in 2023, tegenover 1,245 miljard in 2022.

Tien duurste zomertransfers 1. Moisés Caicedo (Brighton naar Chelsea) - 127 miljoen euro 2. Declan Rice (West Ham naar Arsenal) - 122 miljoen 3. Jude Bellingham (Borussia Dortmund naar Real Madrid) - 103 miljoen 4. Harry Kane (Tottenham Hotspur naar Bayern München) - 100 miljoen 5. Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt naar Paris Saint-Germain) - 95 miljoen 6. Josko Gvardiol (RB Leipzig naar Manchester City) - 90 miljoen 7. Neymar (Paris Saint-Germain naar Al Hilal) 90 miljoen 8. Rasmus Højlund (Atalanta naar Manchester United) - 75 miljoen 9. Kai Havertz (Chelsea naar Arsenal) - 75 miljoen 10. Dominik Szoboszlai (Real Madrid naar Liverpool - 70 miljoen

Volledig scherm Neymar trok naar Al-Hilal. © REUTERS