Positieve noot na wrevel tussen Mbappé en Neymar: Messi traint daags voor clash met Man City weer mee bij PSG

Standard Kapitaals­ver­ho­ging Immobiliè­re Standard, “Junior Edmilson investeert”

25 september De Immobilière Standard de Liège heeft een kapitaalsverhoging van drie miljoen euro doorgevoerd. En een aantal nieuwe aandeelhouders zijn ingestapt in het project. Daarbij één opvallende naam volgens ‘La Dernière Heure’. Ex-Rouche Junior Edmilson zou namelijk geïnvesteerd hebben, net zoals onder meer Axel Witsel en Nacer Chadli dat in het verleden deden. Edmilson vertrok drie jaar geleden van Standard naar Al-Duhail in Qatar, de huidige ploeg van Rode Duivel Toby Alderweireld. De flankaanvaller zou in de woestijn een jaarloon van meer dan drie miljoen euro verdienen. Ook een aantal Luikse zakenmannen zou investeren in de Immobilière.