Portugal speelt Zwitserland kapot dankzij hattrickheld Gonçalo Ramos, die bankzitter Ronaldo helemaal doet vergeten

Daar stond-ie dan. Een rondootje met de invallers, zo’n halfuur voor de aftrap van de knock-outfase op een WK. Cristiano Ronaldo. CR7. In de lijn van de publieke opinie - 70 procent van de ‘A Bola’-lezers zag hem liever op de bank - gepasseerd door zijn bondscoach. Fernando Santos kon de reactie van Ronaldo vlak voor zijn wissel tegen Zuid-Korea maar matig appreciëren. Bijgevolg startte de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar op de bank. Gedropt voor het echte werk, met quasi álle fotografen voor zijn neus toen de volksliederen doorheen het Lusail Stadium weergalmden.

Volledig scherm © Photo News

De vervanger van Ronaldo? De 20-jarige Gonçalo Ramos. Speerpunt bij Benfica, op 15 februari te gast in het Jan Breydelstadion. Goed voor 9 goals al dit seizoen in de Primeira Liga. Geboren in het pittoreske Algarve-stadje Olhaõ, tot voor dinsdagavond slechts drie optredens voor Portugal. Waaronder twee korte invalbeurtjes in de poulefase op dit WK.

Zeventien minuutjes had Ramos nodig om het vaderland in vervoering te brengen. Met een schicht in de korte bovenhoek opende hij een Portugese gala-avond. Op slag van rust weerhield Sommer de spits met een wereldredding van zijn tweede goal. Intussen had Pepe de match met een rake buffelstoot beslist. Leuke bijrol voor de veteraan, die met zijn 39 jaar en 283 dagen nu de oudste speler ooit is die scoorde in de knock-outfase. Kort na de pauze ging de aandacht snel weer naar Ramos. Als een volleerde spits duwde hij de match met de top van de schoen bij de eerste paal nu helemaal in een definitieve plooi.

Volledig scherm © AP

En Ronaldo? Die toonde zich een teamplayer van de bovenste plank. Bij de goal van Pepe liep hij van de bank richting de hoekschopvlag om zijn generatiegenoot te feliciteren. Bij de tweede van Ramos gingen de handen ostentatief op elkaar. Oprechte blijdschap of façade? Wie zal het zeggen… Nog voor het uur knalde Guerreiro de 4-0 buiten het bereik van Sommer. De ene Portugese goal was nog mooier dan de andere.

Zwitserland scoorde tegen, het - voornamelijk Qatarese - publiek schreeuwde om Ronaldo. Gonçalo Ramos trok de aandacht nóg meer naar zich toe. Afgezonderd voor Sommer chipte hij de bal heerlijk voorbij de arme doelman. Een hattrick bij zijn basisdebuut - geen wonder dat de keuze bij Benfica afgelopen zomer op hem en niet op Yaremchuk viel.

Volledig scherm © AP

In minuut 72 ging het stadion lós. Pepe spande de kapiteinsband nederig rondom zijn bovenarm, de naar de kant gehaalde Ramos gaf hem een knuffel. Onder luid gejoel maakte CR7 zijn opwachting - hij die ondanks acht WK-doelpunten nog nooit heeft gescoord in de eindfase van het toernooi. De aandacht op sportieve wijze naar zich toetrekken, dat lukte de 37-jarige vedette evenwel niet. Scoren deed hij vanuit overduidelijke buitenspelpositie, zijn gespeelde verbazing was een beetje triest. De onemanshow was weggelegd voor Ramos, die zaterdag ongetwijfeld zijn totale aantal basisplaatsen bij Portugal verdubbeld zal zien. In de absolute slotfase kwam nog ene Rafael Leão binnen de lijnen. Hij krulde de bal voor de zekerheid enig mooi in de verste hoek.

Zwitserland werd met kinderlijk gemak opzij gezet, een prestatie die de topfavorieten aan de andere kant van de tabel sowieso is opgevallen. Een ware demonstratie, een statement bij ingang van de knock-outfase. First things first, zaterdag wacht Marokko - tot dusver in dit toernooi enkel door een own goal geklopt. Wat dat betreft kon de schietoefening tegen de Zwitsers alvast geen kwaad.

De kwartfinales op een rij:

Volledig scherm De kwartfinales zijn bekend. © SofaScore

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Ben jij een voetbalkenner? Speel dan mee met het Gouden WK en win een iPhone 13 Pro of één van de andere tientallen topprijzen. Tip: Schrijf je nu in en krijg één team helemaal gratis: zo verdubbel je je kans op winst.

Speel mee met het Gouden WK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.