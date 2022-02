PORTRET. Voormalig Lokerenvoorzitter Roger Lambrecht (90) overleden: Lokeren verliest zijn vader

Champions League “De koning van de wedstrijd”: ijzerster­ke Courtois bejubeld in Spaanse pers na straffe match, Mbappé geeft Real wel ferme tik

Thibaut Courtois was tegen PSG meer dan 90 minuten onklopbaar. Maar tegen een klasseflits van Kylian Mbappé in de toegevoegde tijd kon ook de doelman van de Rode Duivels niet op. “Ik probeerde me nog groot te maken, maar het was net niet genoeg”, reageerde hij. In de Spaanse pers krijgt Courtois alle lof. “Real heeft een gewéldige doelman.”

