PORTRET. Van “pass die z’n leven veranderde” naar profcarrière die aan zijden draadje hing: Daley Blind, straks de nieuwe Bekende Nederlander bij Antwerp?

Club Brugge “Dit diende aangepakt te worden”: Carl Hoefkens over niet-selectie Skov Olsen

Na Lang, Yaremchuk en Balanta liet Carl Hoefkens deze keer Andreas Skov Olsen uit de wedstrijdselectie. Blauw-zwart is al een tijdlang niet tevreden over de prestaties en het gedrag van de Deen, waardoor hij de match tegen OH Leuven vanuit de tribune moest volgen. “Het is belangrijk dat ik een heel duidelijke lijn trek,” aldus Hoefkens.

26 december