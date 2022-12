PORTRET. Van “pass die z’n leven veranderde” naar profcarrière die aan zijde draadje hing: Daley Blind, straks de nieuwe Bekende Nederlander bij Antwerp?

VOETBAL Daley Blind, die “zich een ander afscheid had voorge­steld” bij Ajax, kiest tussen Antwerp en Spaanse club

Daley Blind (32) vertrekt per direct bij Ajax. Het contract van de Oranje-international, dat nog liep tot komende zomer, wordt ontbonden. In de strijd om de handtekening van Blind krijgt Antwerp, dat al een tijdje hengelt naar de Nederlandse international, af te rekenen met concurrentie van Real Sociedad, momenteel derde in de Primera Division.

27 december